Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor
Kansızlık, yorgunluk, hafıza sorunları, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, iştah ve kilo kaybı vücutta B12 eksikliğinin olduğunu gösterebilir. Vücutta önemli görevleri olan B12 eksikliğini gidermek için sağlıklı bir beslenme biçimi oluşturmak ve B12 zengini besinleri tüketmek gerekir. Peki, en güçlü B12 kaynağı besinler nelerdir?
B12 vitamini, vücudun kan ve sinir hücrelerini sağlıklı tutma, DNA yapımına yardımcı olma, kemik yanı sıra saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleme ve yorgun ya da zayıf hissetmeye neden olan megaloblastik aneminin önlenmesine yardımcı olur. Vücuttaki B12 eksikliği bazı belirtilerle ortaya çıkabilir.