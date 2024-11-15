Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor

SAKATAT

Karaciğer ve böbrek gibi sakatatlar inanılmaz derecede besin açısından yoğun ve özellikle B12 Vitamini açısından yüksektir. Örneğin, kuzu karaciğeri porsiyon başına günlük değerin %3000'inden fazlasını sağlar. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, sakatat tüketmenin, özellikle eksiklikleri olan kişiler için B12 alımını artırmak için etkili bir strateji olabileceğini öne sürüyor.



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