Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor

Kansızlık, yorgunluk, hafıza sorunları, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, iştah ve kilo kaybı vücutta B12 eksikliğinin olduğunu gösterebilir. Vücutta önemli görevleri olan B12 eksikliğini gidermek için sağlıklı bir beslenme biçimi oluşturmak ve B12 zengini besinleri tüketmek gerekir. Peki, en güçlü B12 kaynağı besinler nelerdir?

Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor - 1

B12 vitamini, vücudun kan ve sinir hücrelerini sağlıklı tutma, DNA yapımına yardımcı olma, kemik yanı sıra saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleme ve yorgun ya da zayıf hissetmeye neden olan megaloblastik aneminin önlenmesine yardımcı olur. Vücuttaki B12 eksikliği bazı belirtilerle ortaya çıkabilir.

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Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor - 2

Yetersiz beslenme, bazı ilaçların kullanımı B12 eksikliğine yol açar. Kansızlık, yorgunluk, hafıza sorunları, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, iştah ve kilo kaybı, cilt renginin solgunlaşması B12 eksikliğinin belirtileri arasında yer alır.

Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor - 3

Vücutta yeteri kadar B12 bulunmadığında anemi ortaya çıkar. B12 eksikliğini önlemenin en etkili yolu sağlıklı beslenme düzeni oluşturmak ve B12 zengini besinleri tüketmek. Peki, B12 kaynağı besinler nelerdir?

Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor - 4

B12 vitamini vücut tarafından üretilmediği için hayvansal gıdalarda bolca bulunur. Süt ürünleri de dahil olmak üzere hayvansal ürünler B12 vitamini yönünden zengindir. Bunlar arasında kırmızı et, sakatatlar, kümes hayvanları, balık türleri ve kabuklu deniz ürünleri, yumurta ve süt ürünleri bulunur.

Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor - 5

Antioksidan, flavonoidler ve lif gibi bir içeriğe sahip olan elmanın yanında, muz, avokado, yaban mersini, mango gibi meyvelerde B12 vitamini yer alır.

İşte B12 deposu besinlerden bazları...

Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor - 6

Bu gıdaların çeşitliliğini diyetimize dahil etmek, B12 alımımızı önemli ölçüde artırabilir. Tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi yiyecekler bu hayati besin açısından zengindir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, bu hayvansal gıdaların düzenli tüketimi vücutta yeterli B12 seviyelerini korumaya yardımcı olabilir.

Güçlendirilmiş gıdalar iyi bir B12 vitamini kaynağıdır. Birçok bitki bazlı süt, kahvaltılık gevrek ve besin mayası B12 ile güçlendirilmiştir.

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir araştırma, düzenli olarak takviyeli gıdalar tüketen kişilerin, tüketmeyenlere kıyasla daha iyi B12 seviyelerine sahip olduğunu buldu. Takviyeli gıdaları seçerken, yeterli miktarda B12 sağladıklarından emin olmak için etiketleri dikkatlice okuyun.

Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor - 7

BALIK

Mevsimi geldiğinde bolca tüketilen Sardalya, somon, alabalık, ton balığı ve uskumru gibi balıklar, B12 vitamini kaynaklarından biridir.. Omega 3 kaynağı balık, inflamasyonu azaltmada, kalp sağlığını iyileştirmede büyük rol oynar. B12 vitaminini gıdalardan alırken her birinden daha dengeli ve sınırlı miktarlarda tüketmeniz uygun olur.

Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor - 8

SÜT, YOĞURT, PEYNİR

Süt, yoğurt, peynir gibi ürünleri tüketmek sağlık için faydalıdır. Çünkü içerisinde bol miktarda B12 vitamini bulunur. Protein bakımından da zengin olan bu besinler, günlük B12 vitamin alımında büyük destektir. Araştırmalar vücudun süt ve süt ürünlerindeki B12 vitaminini, et ve yumurtadaki B12 vitaminine göre daha iyi emdiğini söylüyor

Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor - 9

YUMURTA

Yumurta protein deposu sağlıklı besinler arasında yer alır. Güçlü bir B12 kaynağıdır. Yumurtanın hem beyazını hem de sarısını yemek B12 değerlerinin yükselmesine yardımcı olur.

Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor - 10

KIRMIZI ET

Dana eti, kuzu eti gibi hayvansal gıdalarda B12 vitamini bol miktarda bulunur. Ancak bu besinleri ölçülü tüketmek gerekir. Çünkü aşırı kırmızı et tüketimi kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Kırmızı etin yanı sıra beyin, böbrek, ciğer gibi sakatat ürünler de B12 vitamini açısından zengindir. Ancak özellikle sakatat tüketirken sakatatın B12 vitamini haricinde önemli miktarda da kolesterol ihtiva ettiğini gözden kaçırmamak gerekir.

Doğanın en güçlü B12 kaynağı: Hafızayı güçlendirip, vücutta kan yapıyor - 11

SAKATAT

Karaciğer ve böbrek gibi sakatatlar inanılmaz derecede besin açısından yoğun ve özellikle B12 Vitamini açısından yüksektir. Örneğin, kuzu karaciğeri porsiyon başına günlük değerin %3000'inden fazlasını sağlar. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, sakatat tüketmenin, özellikle eksiklikleri olan kişiler için B12 alımını artırmak için etkili bir strateji olabileceğini öne sürüyor.


Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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