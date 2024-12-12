Doğanın en güçlü demir kaynağı oymuş: Yüksek oranda demir minerali içeriyor, organları güçlendiriyor
Yorgunluk, baş ağrısı, kalp atış hızında değişiklik, nefes darlığı, baş dönmesi, cilt renginde solukluk ve el ve ayaklarda soğukluk ve üşüme gibi belirtiler demir eksikliğinden kaynaklı olabilir. Vücudunuz demir mineralini kendisi üretmez. Bu nedenle besinler yoluyla vücudunuzun demir ihtiyacını karşılamanız gerekir. Bazı besinlerde demir minerali bolca bulunur. Çinko, manganez, magnezyum ve K vitamini gibi bileşenler içeren bu besinler vücudun genel sağlığını da iyileştirir.
Demir eksikliği, vücudun dokularına oksijen taşımakla görevli kırmızı kan hücrelerinin yeterli ve sağlıklı miktarda bulunmaması olarak açıklanır. Demir eksikliği olan kişilerde bu durum çeşitli belirtilerle ortaya çıkar.