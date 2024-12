Doğanın en güçlü demir kaynağı oymuş: Yüksek oranda demir minerali içeriyor, organları güçlendiriyor

KIRMIZI ET

Kırmızı et, erişilebilir hem demir kaynaklarının başında yer alır. Demirin yanı sıra çinko, selenyum ve B vitaminleri açısından da zengin olan kırmızı et, iyi bir protein kaynağıdır. 100 gram kırmızı et, yaklaşık 2.7 miligram demir içerir ve bu miktar vücut tarafından kolayca emilir.