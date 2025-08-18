Doğanın en güçlü magnezyum, kalsiyum, antioksidan kaynağı: Kalbi koruyor, kan şekerini dengeliyor
Dikenli pembe kabuğu ve beyaz ya da kırmızı benekli içiyle dikkat çeken ejder meyvesi, yalnızca egzotik görüntüsüyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor.
Ana vatanı Meksika, Orta ve Güney Amerika olan bu tropikal meyve, günümüzde Güneydoğu Asya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne, Karayipler’den Avustralya’ya kadar pek çok bölgede yetiştiriliyor.
Bilimsel araştırmalar, ejder meyvesinin sindirimden kalp sağlığına, bağışıklık sisteminden cilt sağlığına kadar pek çok alanda olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.