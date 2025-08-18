Doğanın en güçlü magnezyum, kalsiyum, antioksidan kaynağı: Kalbi koruyor, kan şekerini dengeliyor

Ana vatanı Meksika, Orta ve Güney Amerika olan bu tropikal meyve, günümüzde Güneydoğu Asya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne, Karayipler’den Avustralya’ya kadar pek çok bölgede yetiştiriliyor.



Bilimsel araştırmalar, ejder meyvesinin sindirimden kalp sağlığına, bağışıklık sisteminden cilt sağlığına kadar pek çok alanda olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.