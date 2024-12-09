Doğanın en güçlü magnezyum kaynağı buymuş: Damar sertleşmesini engelliyor, yağlanmayı bitiriyor
Magnezyum kas ve sinir fonksiyonu, kan şekeri seviyelerinin ve kan basıncının düzenlenmesi, protein, kemik ve DNA yapımı, enerji üretimi ve bağışıklık sistemi için gerekli olan bir mineraldir. Doğada bulunan bazı besinler magnezyum açısından zengindir. Hatta bazı besinlerin içindeki magnezyum, takviye ürünlerle yarışır. Doğanın en güçlü magnezyum kaynaklarından olan bir tahıl var ki, damar sağlığını koruma özelliği de gösteriyor.
Vücut için en gerekli mineraller arasında magnezyum yer alır. Magnezyum, insan vücudunda 300'den fazla enzim reaksiyonunda yer alarak, kas ve sinir fonksiyonu, kan şekeri seviyelerinin ve kan basıncının düzenlenmesi, protein, kemik ve DNA yapımı, enerji üretimi ve bağışıklık sistemini desteklemek dahil olmak üzere vücuttaki birçok süreçte önemli rol oynar.