Doğanın en güçlü magnezyum kaynağı oymuş! Damarlara biriken yağı temizliyor, kan şekerini dengeliyor
Magnezyum vücut için gerekli olan bir mineraldir. Magnezyum eksikliği genellikle kas ağrısı, bağ ağrısı gibi sorunlara neden olur. Vücudun magnezyum ihtiyacını karşılamak için pek çok takviye ürün bulunur. Ancak magnezyum eksikliğini doğadaki sağlıklı besinler yoluyla da karşılayabilirsiniz. Doğanın en güçlü magnezyum kaynaklarından biri olan ve dünyada "süper gıda" olarak bilinen bu besin, vücuda gerekli olan tüm mineralleri yüklüyor.
Magnezyum, vücutta birçok önemli işlevi olan ve sağlığı destekleyen bir mineraldir. Kemik sağlığından, sindirim sağlığına kadar pek çok alanda fayda sağlar. Magnezyum eksikliği çeşitli belirtilerde kendini gösterebilir.