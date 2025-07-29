Doğanın en güçlü magnezyum kaynağı: Vitamin, mineral ne varsa onda!

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Magnezyum eksikliği; halsizlik, kas krampları, sinirlilik, uykusuzluk ve kalp ritim bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Uzun vadede bu eksiklik, kemik erimesi, yüksek tansiyon, migren ve depresyon gibi daha ciddi sağlık sorunlarına da zemin hazırlar.



DOĞADA BULUNAN EN GÜÇLÜ MAGNEZYUM KAYNAKLARI



1. Kabak Çekirdeği:

Magnezyum açısından en zengin doğal kaynaklardan biridir. Günde bir avuç tüketildiğinde günlük ihtiyacın önemli bir kısmını karşılayabilir.



2. Badem, Kaju ve Diğer Kuruyemişler:

Kuruyemişler hem pratik birer atıştırmalık hem de mükemmel birer magnezyum deposudur.





