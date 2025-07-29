Doğanın en güçlü magnezyum kaynağı: Vitamin, mineral ne varsa onda!
Magnezyum, vücudumuzda 300’den fazla biyokimyasal reaksiyonun temelini oluşturan, hayati öneme sahip bir mineraldir. Kas ve sinir fonksiyonlarının düzenlenmesinden enerji üretimine, kalp ritminin sağlıklı çalışmasından kemik gelişimine kadar pek çok sistemde kilit rol oynar. Peki, doğada bulunan en güçlü magnezyum kaynakları neler?
Magnezyum ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, kan şekeri seviyesini dengeler, tansiyonu düzenler ve ruh hali üzerinde olumlu etkiler yaratır. Yeterli magnezyum alımı, stresle başa çıkmada da büyük fayda sağlar. Ancak modern yaşam tarzı, işlenmiş gıdaların yoğunluğu ve toprakların mineral bakımından fakirleşmesi nedeniyle birçok insan bu değerli minerali yeterince alamamaktadır.