Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir?

Sindirim sistemini iyileştiren ve bağırsak hareketlerini düzenleyen en sağlıklı probiyotik kaynaklarından biri olan kefir, düzenli tüketildiğinde vücut için tam bir şifa kaynağına dönüşüyor. Peki, sağlık için kefiri ne zaman içmek gerekir? İşte yanıtı.

Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir? - 1

Anavatanı Kafkaslar olan kefir, inek, keçi veya koyun sütünden elde edilen fermente bir süt ürünü olarak biliniyor. Görünümüyle ayrana benzeyen ve ekşi bir tada sahip olan kefir, sağlık için pek çok fayda sağlıyor.

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Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir? - 2

Zengin vitamin, mineral ve probiyotik içeriğiyle kefir, bağışıklık sistemini düzenliyor, kemik sağlığını koruyor ve özellikle sindirim sisteminin çok daha iyi çalışmasına yardımcı oluyor.

Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir? - 3

Kefir A vitamini, çeşitli B vitaminleri (B1, B2, B6, B12) ile C ve D vitaminleri gibi çok sayıda vitamin bakımından zengindir.

Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir? - 4

Aynı zamanda içinbde folik asit ve niasin de bulunur. Kalsiyum, demir ve iyot deposu olan kefir hem güçlü bir probiyotik hem de bağışıklık güçlendirici doğal bir gıdadır.

Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir? - 5

Bir bardak kefirin besin değeri;

Kalori: 104
Protein: 9 gram
Yağ: 2,5 gram
Karbonhidratlar: 11,5 gram
Şeker: 11 gram

Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir? - 6

Probiyotik özelliğiyle öne çıkan kefir, vücuda pek çok fayda sağlar. Düzenli olarak tüketildiğinde bağırsakları düzenler. Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Bağışıklığı güçlendirir ve kan şekerini de dengede tutar.

Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir? - 7

Düzenli olarak kefir tüketmek kolesteroli dengeler. Antibakteriyel özelliğiyle vücutta iltihap oluşmasını engeller. Mikroplarla savaşır ve hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Kemik ve kalp sağlığını da destekleyen kefir, kronik yorgunluğa iyi gelir. Peki, kefirin faydalarından yararlanmak için sabah mı yoksa akşam mı içilmesi gerekir?

Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir? - 8

KEFİR NE ZAMAN İÇİLİR?

Yatmadan önce kefir içmek zihnin ve kemiklerin daha sağlıklı gelişmesine katkı sağlar. Eğer mide ve sindirim sorunu yaşayan bir çocuğunuz varsa kefir çok da sağlıklı etkiler göstermeyebilir. Bu nedenle yatmadan en az 2 saat önce kefirin tüketilmesi önerilir.

Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir? - 9

Kefir doğru miktarda tüketilip bireyin istediği zaman diliminde tüketilebilir. Sabah aç karnına tüketmek sindirim sistemine daha fazla fayda sağlayabilir. Kefirin içeriğindeki probiyotikler aç karnına tüketilen kefir ile birlikte bağırsakları daha iyi çalıştırmış olur.

Kefir içerisinde kafein gibi uyanıklık sağlayan maddeler bulunmaz. Bu sebeple, kefir ne zaman tüketilmeli sorusunun cevabı olarak belli bir saat aralığı yoktur. Bununla birlikte, diyabet hastaları gibi özel beslenme programları bulunan bireylerin öğünlerine uygun şekilde kefir tüketmeleri gerekebilir.

Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir? - 10

KEFİR İÇERKEN DİKKAT

Süt ürünlerine alerjisi olanlar kefir tüketiminden kaçınmalıdır. Bununla birlikte 1 yaşın altındaki bebekler inek sütü ürünleri tüketemediği için kefir tüketimi önerilmez. Ayrıca 1-6 yaş grubu çocuk beslenmesi uzman tavsiyesiyle oluşturulmalıdır. Bu yaş grubunda kefir tüketimi için bir doktora danışılmasında fayda vardır.

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