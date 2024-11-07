Doğanın en güçlü probiyotik kaynağı: Kefir sabah mı yoksa akşam mı içilir?
Sindirim sistemini iyileştiren ve bağırsak hareketlerini düzenleyen en sağlıklı probiyotik kaynaklarından biri olan kefir, düzenli tüketildiğinde vücut için tam bir şifa kaynağına dönüşüyor. Peki, sağlık için kefiri ne zaman içmek gerekir? İşte yanıtı.
Anavatanı Kafkaslar olan kefir, inek, keçi veya koyun sütünden elde edilen fermente bir süt ürünü olarak biliniyor. Görünümüyle ayrana benzeyen ve ekşi bir tada sahip olan kefir, sağlık için pek çok fayda sağlıyor.