Doğanın en güçlü yüksek protein kaynağı: Demir, potasyum, fosfor, magnezyum zengini
Yüksek protein gereksinimi olan bir diyet çok önemlidir. Çünkü protein kas kütlesini korur, iyileşmeyi destekler ve genel sağlığı geliştirir. Protein vücutta hormon üretimi ve bağışıklık sisteminin uyarılması gibi çeşitli işlevler görür. Protein kaynaklarını seçerken, temel amino asitlerin iyi bir şekilde alınmasını sağlamak için hem hayvansal hem de bitkisel seçenekleri göz önünde bulundurun. İşte 7 protein zengini besin.
1- TAVUK
Tavuk göğsü, 100 gram porsiyon başına yaklaşık 31 gram protein içerdiğinden bir protein deposudur. Yağ oranı düşüktür ve B vitaminleri açısından zengindir, bu da onu fazla kalori almadan protein alımını artırmak isteyenler için ideal bir seçim haline getirir.