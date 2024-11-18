Doğanın en güçlü yüksek protein kaynağı: Demir, potasyum, fosfor, magnezyum zengini

2- TOFU

Tofu, bitkilerden elde edilen harika protein kaynaklarından biridir ve 100 gram porsiyon başına yaklaşık 17 gram protein sağlar. Ayrıca çok yönlüdürbu da onu çeşitli yemekler için uygun hale getirir.

Proteinin maksimum kullanımı için sotelerinizde, salatalarınızda veya çorbalarınızda tofu kullanın. Dokusunu ve tadını değiştirmek ve yemeğinizi daha da keyifli hale getirmek için tofuyu ızgara yapabilir veya soteleyebilirsiniz.