Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor

Örneğin bir adet inciri 10 adet badem veya bir bardak süt ile yerseniz, kan şekerinin dengelenmesine ve yaşanan tatlı krizlerinin hafiflemesine fayda sağlayarak diyete uyumunuzu daha da arttıracaktır. Dolayısıyla kendinizi tok hissetmenize yardımcı olacaktır.