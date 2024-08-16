Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor

Yaz aylarının gözde meyvelerinden biri olan incirin vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında pazar tezgahında bolca bulunan incir sindirim problemlerine iyi gelebiliyor. Bol lif kaynağı olan incir, tatlı krizleri içinde bire bir. Doğal şeker içeriğiyle aşırı tatlı ve yeme ihtiyacını kesen incir bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı oluyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 1

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için doğanın gücünden faydalanmak önemli. Düzenli, dengeli bir beslenme programıyla vücudunuzun ihtiyacı olan vitamini karşılayabilirsiniz.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 2

Yaz mevsimi geldiğinde gözde meyvelerden biri olan incir de vücut sağlığı için iyi gelebiliyor. Doğal şeker içeriğiyle incir tatlı ve açlık krizlerini önleyebiliyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 3

İncir, yüzlerce minik tohumla dolu ve yenilebilir yeşil veya mor kabuklarıyla severek tüketiliyor. . Bir porsiyon incir, bir adet orta boy incire denk geliyor ve yaklaşık 60 kalori içeriyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 4

Bir porsiyon incirde; 2 gram diyet lifi, 175 mg potasyum, 25 gram kalsiyum, A, E vitaminleri ve sağlık için oldukça faydalı olan antioksidan maddeler bulunuyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 5

İncir bu zengin içerikleri sayesinde pek çok sağlık problemine karşı etkili oluyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 6

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLİYOR

Yüksek lif içeriği kaynağı bulunan lif, bağırsaktaki sağlıklı bakterilerin besin kaynağı oluyor. Bol lif zengini olduğu için sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 7

Dışkıyı yumuşatmaya, kabızlığı azaltmaya, gaz ve şişkinlik gibi şikayetlerin giderilmesine katkı sağlıyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 8

Sağlıklı bir yetişkinin günde en az 25 gram diyet lifi tüketmesi gerekiyor. Günde iki porsiyon incir yenildiğinde bu miktarın yaklaşık yüzde 20’si karşılanabiliyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 9

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Vücudumuzdaki tüm sistemlerin eksiksiz çalışması için potasyum elzem bir mineral. Bir adet incirde 175 mg potasyum yer alıyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 10

Potasyum mineralinin beslenme yoluyla yeterli miktarlarda alınması, damar içi basıncını azaltarak böbreklerdeki süzme hızını artırabiliyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 11

Bu sayede yüksek tansiyon hastalığı olarak da bilinen hipertansiyonun dengelenmesine yardımcı olabiliyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 12

GENÇ BİR CİLT İÇİN İDEAL

İncir doğada bulunan güçlü antioksidan kaynaklarının başında geliyor. Kolajen eksikliğini azaltarak cilt yenilenmesine destek oluyor. Günde bir porsiyon incir daha parlak bir cilde sahip olmanıza katkı sağlar diyebiliriz.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 13

TATLI KRİZLERİNİ ÖNLÜYOR

İncir zengin bir lif, bir başka deyişle posa kaynağıdır. Dolayısıyla tatlıya ihtiyaç duyduğunuzda doymuş yağ ve şeker içeren tatlılar yerine, lif ve doğal şeker içeren incirden faydalanmanız kilo verme amaçlı uyguladığınız diyetleri sürdürmenize destek verecektir.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 14

Örneğin bir adet inciri 10 adet badem veya bir bardak süt ile yerseniz, kan şekerinin dengelenmesine ve yaşanan tatlı krizlerinin hafiflemesine fayda sağlayarak diyete uyumunuzu daha da arttıracaktır. Dolayısıyla kendinizi tok hissetmenize yardımcı olacaktır.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 15

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İncir kabuğunun muhteşem mor rengi, bu güzel meyvenin ne kadar çok antioksidan madde içerdiğinin bir göstergesi.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 16

Bir antioksidan çeşidi olan flavonoidlerden ‘antosiyanin’ maddesi hücrelerimizi oksidatif strese karşı adeta bir kalkan gibi koruyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 17

Bu nedenle inciri yeterince temizledikten sonra kabuğuyla birlikte tüketmek hücrelerimizi zararlı bileşenlerden korumaya yardımcı olarak bağışıklık sistemimizin de güçlenmesine katkı sağlıyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 18

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İçerisinde bol miktarda kalsiyum ve magnezyum da bulunduran incir, mevsiminde taze ve düzenli tüketildiğinde kemikleri güçlendirmeye destek veriyor ve yaşa bağlı oluşan kemik erimesinin hızını yavaşlatmaya katkı sağlayabiliyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 19

İNCİR TÜKETİRKEN BU 3 KURALA DİKKAT!

Kabızlık problemi yaşıyorsanız, bir adet incir yedikten sonra bir bardak su içmeyi alışkanlık edinin.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 20

İncirden alacağınız posa, yeteri kadar suyla birlikte tüketildiğinde bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık probleminin çözülmesine katkı sağlıyor. Bu sayede bağırsak hareketleriniz hızlanıyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 21

Kan şekerinizin yükselmemesi için incirin yanında ceviz, badem, süt veya yoğurt tüketin.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 22

İncir yüksek K vitamini içermesine bağlı olarak kan sulandıran etkiye sahip ilaçların vücutta emilmelerini önleyebiliyor.

Doğanın en güçlü şeker kaynağı tezgahta yerini aldı! Günde iki porsiyon yemek tatlı krizlerini önlüyor - 23

Bu nedenle kan sulandıran ilaç kullanıyorsanız inciri bir porsiyondan fazla tüketmeyin.

ÖNEMLİ! Herhangi bir sağlık probleminiz, düzenli kullandığınız ilaç, kronik rahatsızlığınız ya da gebelik durumunuz varsa incir tüketmeden önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışın.

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