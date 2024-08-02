Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş

Badem, lezzetli bir atıştırmalıktan çok daha fazlası. Besin açısından çok zengin olan bademi her gün tüketmek gerekir. Badem vücuda olan faydalarıyla sevilerek tüketilen bir atıştırmalık. Uzmanlar her gün bir avuç badem tüketilmesini öneriyor. Ancak bademin faydalarından yararlanmak için ölçülü olarak tüketmek gerekiyor. Peki, günde kaç adet badem tüketilmesi gerekir? Çünkü fazla badem tüketimi farkında olmadan vücudunuza zarar verebilir.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 1

Öncelikle, badem söz konusu olduğunda ölçülü olmak önemlidir. Birçok sağlık raporu, yetişkinler için yaklaşık 30 gram, yani yaklaşık 23 bademin yenilmesi gerektiğini öneriyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 2

Bu miktar, kalorileri aşırıya kaçmadan sağlıklı bir besin dozu sağlamak için yeterlidir. Neden 23 badem diye sorabilirsiniz?

Bunun nedeni, bu sayının çok fazla ağırlık kaldırmadan dengeli bir temel vitamin, mineral, sağlıklı yağ ve protein alımı sağlamasıdır.

Bundan fazlasını yemek zararsız görünebilir, ancak kalori ve yağlarda birikerek genel diyetinizi ve sağlık hedeflerinizi etkileyebilir.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 3

Bademlerin vücut üzerinde ısıtı bir etkiye sahip olduğu düşünülür. Bademler aşırı miktarda tüketilirse  iç ısıyı artırabilir ve asitlik veya iltihaplanma gibi durumlara yol açabilir.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 4

Isıtıcı doğalarını dengelemek için bademleri gece boyunca suda bekletip tüketmek önerilir. Buu, sindirimini kolaylaştırır ve ısıya neden olan etkilerini azaltır.

Bademlerin çoğunlukla kış mevsiminde çiğ olarak tüketilmesinin nedeni de budur ve yaz aylarında ısı özelliklerini azaltmak için yemeden önce uygun şekilde suda bekletilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 5

Bademler sağlık yararları açısından bir hazinedir. Hücrelerinizi hasardan korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidan olan E vitamini açısından zengindir.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 6

Ayrıca kalp sağlığını destekleyen magnezyum ve sindirime yardımcı olan ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayan lif içerir. Bademlerdeki sağlıklı yağlar, özellikle tekli doymamış yağlar, kalbiniz için iyidir ve kolesterol seviyelerini yönetmeye yardımcı olabilir.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 7

Ayrıca bademler, kas onarımı ve büyümesi için gerekli olan proteini sağlar ve bu da onları sağlıklı bir kiloyu korumak veya kas yapmak isteyenler için harika bir atıştırmalık yapar.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 8

ÇİĞ BADEM TÜKETMEK VÜCUT İÇİN DAHA YARARLI

Günlük bademlerinizden en iyi şekilde yararlanmak için onları nasıl tükettiğinizi düşünün. Onları çiğ yemek en basit ve en sağlıklı yollardan biridir.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 9

Çiğ bademler doğal yağlarını ve besinlerini koruyarak maksimum sağlık yararları sunar. Ancak biraz daha fazla lezzet tercih ediyorsanız, bademleri hafifçe kavurmak besin değerlerinin çoğunu korurken lezzetlerini artırabilir. Aşırı kavurmamaya dikkat edin, çünkü yüksek ısı hassas besin öğelerinin bazılarını yok edebilir.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 10

Basit bir atıştırmalık için bir avuç çiğ badem hem doyurucu hem de besleyicidir. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, sabah yulaf ezmenize veya yoğurdunuza eklemeyi deneyin.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 11

Bademler ayrıca doğranıp salatalara, çorbalara veya sotelere serpilerek ekstra bir çıtırlık ve lezzet artışı sağlanabilir. Hızlı ve lezzetli bir atıştırmalık için badem ezmesi harika bir seçenektir. Tam tahıllı ekmeğe sürün veya meyve ve sebzelere sos olarak kullanın.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 12

BİR GECE BOYUNCA SUDA BEKLETİN

Bademleri bir gece suda bekletmek deneyebileceğiniz bir diğer yöntemdir. Islatma, bademlerin sindirimini kolaylaştırabilir ve bazı besinlerin biyoyararlanımını artırabilir. Islattıktan sonra çiğ olarak yiyebilir veya çeşitli yemeklere ekleyebilirsiniz.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 13

Kalori alımı konusunda endişe duyanlar için bademleri ıslatıp daha sonra kurutmak, çok fazla lezzet veya dokudan ödün vermeden daha hafif bir alternatif sunabilir.

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 14

Badem alımınızı daha da artırmak istiyorsanız, badem unu fırınlama için çok yönlü bir bileşendir. Geleneksel una harika bir glütensiz alternatiftir ve fırınlanmış ürünlerinize fındıksı bir tat katar

Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş - 15

Badem sütü, özellikle laktoz intoleransı olanlar veya süt tüketimini azaltmak isteyenler için popüler bir seçenektir. Ev yapımı badem sütü yapmak kolaydır ve damak zevkinize göre özelleştirilebilir, ancak mağazadan satın alınan versiyonları da kullanışlı bir seçim olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER