Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş

Bu miktar, kalorileri aşırıya kaçmadan sağlıklı bir besin dozu sağlamak için yeterlidir. Neden 23 badem diye sorabilirsiniz?

Bunun nedeni, bu sayının çok fazla ağırlık kaldırmadan dengeli bir temel vitamin, mineral, sağlıklı yağ ve protein alımı sağlamasıdır.

Bundan fazlasını yemek zararsız görünebilir, ancak kalori ve yağlarda birikerek genel diyetinizi ve sağlık hedeflerinizi etkileyebilir.