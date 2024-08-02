Doğanın hazinesi ama fazlası vücudu iltihaplandırıyor! Meğer yemeden önce 1 gece suda bekletmek gerekiyormuş
Badem, lezzetli bir atıştırmalıktan çok daha fazlası. Besin açısından çok zengin olan bademi her gün tüketmek gerekir. Badem vücuda olan faydalarıyla sevilerek tüketilen bir atıştırmalık. Uzmanlar her gün bir avuç badem tüketilmesini öneriyor. Ancak bademin faydalarından yararlanmak için ölçülü olarak tüketmek gerekiyor. Peki, günde kaç adet badem tüketilmesi gerekir? Çünkü fazla badem tüketimi farkında olmadan vücudunuza zarar verebilir.
Öncelikle, badem söz konusu olduğunda ölçülü olmak önemlidir. Birçok sağlık raporu, yetişkinler için yaklaşık 30 gram, yani yaklaşık 23 bademin yenilmesi gerektiğini öneriyor.