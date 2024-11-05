Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor

1. Osteoporoz: Bu durum kemiklerin zayıf ve kırılgan olmasına neden olur, düşme ve kırılma riskini artırır. Kemiklerinizin kırılgan tuğlalardan yapılmış bir bina gibi olduğunu hayal edin, vücudunuzu taşıyamazlar.

2. Raşitizm: Çoğunlukla çocuklarda görülen raşitizm, kemiklerin yumuşak ve zayıf olmasına neden olur. Bu, temelleri sağlam olmayan bir ev inşa etmek gibidir.

3. Osteomalazi: Bu durum hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yumuşak kemiklere yol açar.



