Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor

Vücudun kalsiyum eksikliğini karşılamanın yolu dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçiyor. Kalsiyum eksikliğini önlemek için doğru besinleri diyet listenize eklemelisiniz. Genellikle en güçlü kalsiyum kaynağının süt ürünleri olduğu bilinir. Ancak bazı besinler içerisindeki kalsiyum miktarıyla adeta süt ürünleriyle yarışıyor.

Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor - 1

Güçlü kemik ve diş sağlığı için vücudunuz kalsiyuma ihtiyaç duyar. Vücudunuza kalsiyum desteği sağlamak için bazı besinlerin tüketimini artırmalısınız. Kalsiyum zengini bu besinleri tüketerek daha güçlü bir vücuda sahip olabilirsiniz

Kalsiyum genellikle sağlığı korumak için temel besinlerden biri olarak kabul edilir ve vücut için gereklidir. Mesele sadece güçlü kemikler ve dişler oluşturmak değildir; kalsiyum çeşitli vücut fonksiyonlarında da önemli bir rol oynar. Pek çok insan günlük kalsiyum alımı için süt ürünlerine güveniyor, ancak süt ürünlerinin dışında da kalsiyum deposu olan pek çok besin var. İyi haber şu ki, günlük kalsiyum ihtiyacınızı tek bir porsiyonla karşılayabilecek birçok yiyecek var.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor - 2

Kalsiyum sadece bir mineral değil, aynı zamanda misyonu olan bir mineraldir. Bu temel besin, iskelet sistemimizin omurgasıdır. İşte kalsiyumun vücudumuz için bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Güçlü kemiklerin ve dişlerin oluşturulmasında ve korunmasında önemli bir oyuncudur.

Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor - 3

Ayrıca kaslarınızın kasılıp gevşemesine de yardımcı olur. Bu olmadan kaslarınız düzgün çalışmaz ve en basit görevleri bile yerine getirmeyi zorlaştırır. Sinir sistemi, beyin ve vücut arasındaki sinyalleri iletmek için kalsiyuma güvenir.

Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor - 4

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN ZARARLARI

Yeterli kalsiyum almamak sağlığınız açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre yetersiz kalsiyum alımı aşağıdaki durumlara yol açabilir:

Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor - 5

1. Osteoporoz: Bu durum kemiklerin zayıf ve kırılgan olmasına neden olur, düşme ve kırılma riskini artırır. Kemiklerinizin kırılgan tuğlalardan yapılmış bir bina gibi olduğunu hayal edin, vücudunuzu taşıyamazlar.

2. Raşitizm: Çoğunlukla çocuklarda görülen raşitizm, kemiklerin yumuşak ve zayıf olmasına neden olur. Bu, temelleri sağlam olmayan bir ev inşa etmek gibidir.

3. Osteomalazi: Bu durum hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yumuşak kemiklere yol açar.

Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor - 6

Artık kalsiyumun neden önemli olduğunu anladığımıza göre, günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılayabilecek ve Harvard tarafından da önerilen bazı yiyecekleri burada bulabilirsiniz.

Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor - 7

SÜT ÜRÜNLERİ

Bir bardak süt (200 ml) yaklaşık 240 mg kalsiyum içerir. Kemik güçlendirici özellikleriyle bilinen, kalsiyum açısından zengin süt vücut için faydalıdır.

Laktoz intoleransı olanlar veya bitki bazlı bir alternatifi tercih edenler için soya sütü mükemmel bir seçimdir. Bir bardak güçlendirilmiş soya sütü (200 ml) tipik olarak 210 mg kalsiyum içerir.

Yoğurt: Tek bir porsiyon yoğurt kalsiyum deposudur. Sadece bir bardak sade yoğurt (200 ml) yaklaşık 260 mg kalsiyum sağlayabilir. Ayrıca bağırsak sağlığınız için harika olan probiyotiklerle doludur.

Peynir: 30 gramlık bir peynir porsiyonu, tüketilen peynirin türüne bağlı olarak yaklaşık 240 ila 350 mg kalsiyum içerir.

Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor - 8

ISPANAK

Temel Reis'in en sevdiği yeşil yapraklı bitki aynı zamanda kalsiyum şampiyonudur. Bir fincan pişmiş ıspanak (210 gram) yaklaşık 310 mg kalsiyum sağlar. Çok yönlüdür ve çeşitli yemeklerde kullanılabilir.

Yeşil lahana: Bu sebze kalsiyum içeriğiyle şaşırtıyor. Bir bardak pişmiş yeşil lahana (160 gr) yaklaşık 280 mg kalsiyum sağlar. Kalsiyum takviyesi için diyetinize mükemmel bir katkıdır.

Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor - 9

TOHUMLAR

Kabak çekirdeği: Bu çıtır çekirdekler sadece atıştırma amaçlı değildir. Bir ons kabak çekirdeği yaklaşık 42 mg kalsiyum sunar. Atıştırmalık olarak tadını çıkarın veya sabah mısır gevreğinizin üzerine serpin.

Chia tohumları: Chia tohumları sağlık yararları nedeniyle popülerlik kazanmıştır. İki yemek kaşığı chia tohumu yaklaşık 180 mg kalsiyum sağlar. Kalsiyum açısından zengin lezzetli bir ikram için bunları yoğurdunuza karıştırın veya chia pudingi hazırlayın.

Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor - 10

BADEM

Badem sadece lezzetli bir atıştırmalık değil aynı zamanda harika bir kalsiyum kaynağıdır. Bir ons badem yaklaşık 76 mg kalsiyum sağlar. Günlük kalsiyum ihtiyaçlarınızı karşılamak için hareket halindeyken harika bir seçenektirler.

Doğanın kalsiyum şampiyonu: Sütten daha çok kalsiyum içeriyor, kemikleri sağlamlaştırıyor - 11

PORTAKAL

Portakal, kalsiyum içeriği açısından pek iyi bilinmese de günlük alımınıza katkıda bulunabilir. Bir orta boy portakal yaklaşık 52 mg kalsiyum içerir. Ayrıca kalsiyum emilimine yardımcı olan ve genel sağlığı destekleyen C vitamini ile de doludurlar.


Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER