Doğanın lezzetli tatlısı: Kan basıncını düşürüyor, şekeri dengeliyor

DİYABETİ ÖNLER

Ahududular, şeker oranı düşük olduğu için diyabet dostu meyvelerden biridir. Doğal olarak tatlıdır ve tatlı isteklerini gidermek isteyen diyabet hastaları için ölçülü olarak yenmesi güvenlidir.

Buna ek olarak, yüksek antioksidan seviyelerine sahip ahududular, tip 2 diyabet için bir risk faktörü olabilecek iltihabı önlemeye yardımcı olabilir.