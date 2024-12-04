Doğanın mücevheri: Herkes sevmiyor ama kan hacmini artırıyor, kanserle savaşıyor

KİLO YÖNETİMİ İÇİN İDEAL

Kilonuza dikkat ediyorsanız, bamya sizin en iyi diyet arkadaşınız olabilir. 100 gramda sadece 33 kalori ile bu sebze, yemeklerinize suçluluk duymadan ekleyebileceğiniz bir sebzedir. Ayrıca, sizi daha uzun süre tok tutan ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olan diyet lifi açısından da zengindir. 2021'den kalma bir çalışma, vücut ağırlığını ve glikoz seviyelerini düşürmeye ve glikoz toleransını iyileştirmeye yardımcı olduğunu buldu. Ayrıca, bamyadaki lif, kabızlığı önleyerek ve bağırsak sağlığını geliştirerek sağlıklı bir sindirim sistemini destekler.