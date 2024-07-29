Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor

Halk arasında sağırdili, kaldırık otu, zılbıt isimleriyle de bilinen ıspıt otu, Mart ve Ekim ayları arasında pazar tezgahında yerini alıyor. Doğada zahmetsizce kendi kendine yetişen bu ot alternatif tıp alanında da kullanılıyor. Ispıt otu, hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çekiyor. Karadeniz'de özellikle Sinop ve Zonguldak yöresinde bolca yetişen bir sebze türü olan ıspıt otunun yemeği de yapılıyor. Doğanın mucizesi olan ıspıt otunun derman olmadığı dert yok.

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 1

Karadeniz'de köylülerin geçim kaynağı olan ve baharın müjdecisi olarak bilinen ıspıt otu, pazar tezgahlarında yoğun ilgi görüyor. Genellikle Mart ayından itibaren pazar tezgahında yerini alan ıspıt otu, doğada kendi kendine yetişen otlardan biri.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 2

Toplaması oldukça zahmetli olan ıspıt otu,  bahçe ve dere kenarlarında yetişiyor. Ispıt otu, 24 saatte toplanıyor.

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 3

Alternatif tıp alanında da kullanılan bazı bitkiler, doğru tüketildiğinde pek çok hastalığa iyi geliyor. Kaldırık otu olarak da bilinen ve genellikle Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ıspıt otu da şifaı bitkilerden biri.

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 4

Mart ve Ekim aylarında pazar tezgahlarında da görebileceğiniz ıspıt otu, içerdiği kalsiyum, potasyum sayesinde vücuda pek çok fayda sağlıyor.

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 5

Ispıt, hodan ve kaldirk otu olarak da bilinen hodangiller familyasından bir yıllık bitki türüdür. Beş dar yaprak üzerinde, beş üçgen sivri yaprakları ile mükemmel bir görünümü vardır. Pembe çiçeklere bazen rastlanmasına rağmen çiçekleri sıklıkla mavidir. Beyaz çiçekli türleri de yetiştirilmektedir.

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 6

TÜRKİYE, İTALYA VE YUNANİSTAN'DA DOĞAL OLARAK YETİŞİYOR

Ispıt otu, genellikle Akdeniz bölgesinde, özellikle Türkiye, İtalya ve Yunanistan gibi yerlerde doğal olarak yetişir.

Bununla birlikte, Ispıt otu türleri bazı diğer bölgelerde de bulunabilir. Ispıt otu tarihsel olarak mitolojik ve tıbbi amaçlar için kullanılmıştır.

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 7

Ancak, Ispıt otunun toksik özellikleri olduğunu unutmamak önemlidir; toksik olabileceği ve dikkatli kullanılması gerektiği için dikkatli olunmalıdır.

Ispıt otu, bilimsel adıyla "Cassia angustifolia" veya "Senna" olarak da bilinen bir bitkidir. Genellikle kabızlık ve sindirim sorunlarıyla başa çıkmak için kullanılır.

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 8

KABIZLIK PROBLEMİNİ ÇÖZÜYOR

Ispıt otu, kabızlığı gidermede etkili olan bir laksatif olarak bilinir. Bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığı hafifletir.

Ispıt otu, sindirim sistemini uyararak hazımsızlık ve sindirim sorunlarını azaltabilir.

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 9


Bazı insanlar ıspıt otunu kilo kaybı programlarına dahil ederler. Ancak, bu kullanım konusunda dikkatli olunması gerekir ve doktorunuza danışmanız önerilir.

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 10

DOĞAL ÖDEM VE TOKSİN ATICI

Ispıt otu, vücuttaki toksinlerin ve atıkların atılmasına yardımcı olabilir. Bu, genel sağlığı iyileştirebilir.

Bazı bağırsak sorunlarına, özellikle bağırsak hareketlerinin artırılması gereken durumlarda (örneğin, cerrahi operasyon öncesi veya sonrası), ıspıt otu kullanılabilir.

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 11

Ancak, ıspıt otunun aşırı kullanımı ve uzun süreli kullanımı yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, herhangi bir bitkisel ilaç gibi, ıspıt otunu kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca, hamilelik veya emzirme döneminde olanlar, bağırsak tıkanıklığı veya ciddi bağırsak rahatsızlığı olanlar ıspıt otunu kullanmadan önce doktora danışmalıdır.

Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - 12

ISPIT OTU NASIL YENİR?

Bugün tohumundan yağ elde etmek için ticari amaçlı tarımı yapılsa da mutfak ve tıbbi kullanım içinde ekimi yapılır. Tohumundan elde edilen yağı gamma linolenik asit kaynağıdır.

Ispıt'tan taze sebze veya kuru ot olarak faydalanılır. Çoğunlukla salatalarda veya garnitür olarak tercih edilir.

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