Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor
Halk arasında sağırdili, kaldırık otu, zılbıt isimleriyle de bilinen ıspıt otu, Mart ve Ekim ayları arasında pazar tezgahında yerini alıyor. Doğada zahmetsizce kendi kendine yetişen bu ot alternatif tıp alanında da kullanılıyor. Ispıt otu, hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çekiyor. Karadeniz'de özellikle Sinop ve Zonguldak yöresinde bolca yetişen bir sebze türü olan ıspıt otunun yemeği de yapılıyor. Doğanın mucizesi olan ıspıt otunun derman olmadığı dert yok.
Karadeniz'de köylülerin geçim kaynağı olan ve baharın müjdecisi olarak bilinen ıspıt otu, pazar tezgahlarında yoğun ilgi görüyor. Genellikle Mart ayından itibaren pazar tezgahında yerini alan ıspıt otu, doğada kendi kendine yetişen otlardan biri.