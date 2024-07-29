Doğanın mucize bitkisi! Toplaması 24 saat sürüyor: Kabızlığı kökten çözüyor, bağırsakları saat gibi çalıştırıyor

Ancak, ıspıt otunun aşırı kullanımı ve uzun süreli kullanımı yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, herhangi bir bitkisel ilaç gibi, ıspıt otunu kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca, hamilelik veya emzirme döneminde olanlar, bağırsak tıkanıklığı veya ciddi bağırsak rahatsızlığı olanlar ıspıt otunu kullanmadan önce doktora danışmalıdır.