Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor

Vücuda D vitamini depolamanın yolu güneş ışınlardan faydalanmaktan geçiyor. Ancak D vitamini değerlerini yükseltmek istiyorsanız bazı besinlerde de faydalanabilirsiniz. Kemik yapısının güçlü kalmasında önemli bir rol oynayan D vitamini eksik olduğunda bazı sağlık problemlerini de beraberinde getirir. Peki, D vitamini zengini besinler nelerdir? İşte D vitamini deposu olan besinlerden bazıları.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 1

D vitamini vücudun olmazsa olmazıdır. D vitamini iki forma sahiptir, bunlar D2 ve D3 formlarıdır. Vücudun güneş ışığından ürettiği D3, vücut tarafından daha iyi emilebildiği için D3 vitaminin vücudun D vitamini ihtiyacını daha iyi karşıladığı söylenebilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 2

Vücuttaki D vitamini eksik olduğunda görülen belirtiler, genel yorgunluk ve halsizlik hali, kas ve eklem ağrıları ile el ve ayak parmaklarında üşüme yaşanmasıdır. Saç dökülmesi, depresif ruh hali, göz altı morarması ve baş ağrısı da yaşanabilir.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 3

Doğal olarak güneşten alınabilen D vitamini bazı besinlerde bolca bulunabilir. Bu gıdaları beslenme listesine eklemek kemik sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Yorgunluğu ve halsizliği engeller.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 4

D vitamininin normal aralığı mililitre başına nanogram (ng/mL) olarak ölçülür. 20 ile 50 ng/mL arasında bir seviye vücudun sahip olması gerektiği düşünülen D vitamini seviyeleridir. 12 ng/mL seviyelerinin altı ise düşük olarak kabul edilir.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 5

D vitamini ihtiyacı yaşa ve kişiye göre değişkenlik gösterir. 1 yaşına kadarki bebeklerde 400 IU yeterli iken, 1 yaşından sonraki 600 IU alınması gerekir. 70 yaşından sonra günlük D vitamini ihtiyacı artmaktadır. Düşük D vitamini seviyeleri, özellikle kemikler ve kaslar ile ilgili bir dizi soruna yol açabilir.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 6

D vitamini eksikliğinin neden olduğu en yaygın hastalıklar kemik erimesi(osteoporoz), osteomalazi ve raşitizim olup, kansere, diyabet gelişmesine, hipertansiyona, romatizmaya ve kalp hastalıklarıdır. Peki, en güçlü D vitamini kaynağı besinler nelerdir?

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 7

GÜÇLÜ D VİTAMİNİ KAYNAKLARI

YAĞLI BALIKLAR

Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar Y, özellikle EPA (Eikosapentaenoik asit) ve DHA (Dokosaheksaenoik asit) adı verilen uzun zincirli omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Kalp sağlığını korur. D vitamini zengini olduğu için kemik sağlığının gelişimine yardımcı olu.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 8

Omega-3 yağ asitleri, depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Beyindeki serotonin seviyelerini dengeleyerek ruh halini olumlu etkiler.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 9

KIRMIZI ET VE KARACİĞER

Kırmızı et, özellikle hem demir bakımından zengindir. Bu demir türü vücut tarafından kolayca emilir ve şu faydaları sağlar. Kırmızı et, kasların gelişimi, onarımı ve vücut fonksiyonları için gerekli olan tüm temel amino asitleri içerir.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 10

Kırmızı et, yüksek enerji ihtiyacı olan bireyler için iyi bir kaynaktır. İçerdiği besin öğeleri sayesinde yorgunlukla mücadelede etkilidir.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 11

YUMURTA SARISI

Yumurta sarısında bulunan D vitamini miktarı, tavuğun nasıl yetiştirildiğine bağlıdır. Serbest gezen ve güneş ışığına daha fazla maruz kalan tavukların yumurtaları, daha yüksek D vitamini içerir. Ortalama bir yumurta sarısı, yaklaşık 1-2 mikrogram (µg) D vitamini içerir. Bu miktar, günlük ihtiyacın küçük bir kısmını karşılar.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 12

PEYNİR, TEREYAĞI VE SÜT ÜRÜNLERİ

D vitamini içeriği yüksek peynirler arasında özellikle ricotta peyniri öne çıkar. Bunun dışında peynir, kalsiyum ve fosfor gibi kemik sağlığına faydalı mineraller açısından da zengindir. Tereyağı, hayvansal bir yağ olduğu için az miktarda D vitamini içerir. Özellikle organik ve otlakta beslenmiş hayvanların sütünden üretilen tereyağı daha fazla D vitamini içerebilir.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 13

MAYDONOZ

Maydanoz, özellikle A, C ve K vitaminleri açısından zengindir. Aynı zamanda demir, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller içerir. Güçlü D vitamini kaynaklarından biri olan maydanoz kemiklerin güçlenmesine katkıda bulunur.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 14

ISIRGAN OTU

Isırgan otu başta kalsiyum olmak üzere güçlü vitamin ve mineral kaynağı olan bir besindir. Bu sayede böbrek hastalığı ve osteoporoza karşı vücuda fayda sağlar. Doğanın mucize bitkileri arasında yer alan ısırgan otu, eklem ağrılarına iyi gelir, iltihabı azaltır, vücudu toksinlerden arındırır, akne oluşumunu önler, idrar söktürür ve anemiye iyi gelir.

Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor - 15

Isırgan otu kas ve eklem ağrıları, artrit ve gut hastalığı gibi eklem rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletmeye, saman nezlesi semptomlarını ortadan kaldırmaya, kansızlığı önlemeye, kan basıncı ve kan şekeri düzeyleri yan ısıra iltihabı azaltmaya yardım eder. İdrar söktürücü özelliği ile vücuttaki toksinleri uzaklaştırmaya da destekçidir.

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