Doğanın mucizesi ama kıymeti bilinmiyor: D vitamini değerini yükseltiyor
Vücuda D vitamini depolamanın yolu güneş ışınlardan faydalanmaktan geçiyor. Ancak D vitamini değerlerini yükseltmek istiyorsanız bazı besinlerde de faydalanabilirsiniz. Kemik yapısının güçlü kalmasında önemli bir rol oynayan D vitamini eksik olduğunda bazı sağlık problemlerini de beraberinde getirir. Peki, D vitamini zengini besinler nelerdir? İşte D vitamini deposu olan besinlerden bazıları.
D vitamini vücudun olmazsa olmazıdır. D vitamini iki forma sahiptir, bunlar D2 ve D3 formlarıdır. Vücudun güneş ışığından ürettiği D3, vücut tarafından daha iyi emilebildiği için D3 vitaminin vücudun D vitamini ihtiyacını daha iyi karşıladığı söylenebilir.