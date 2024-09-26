Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor

BİR BARDAK SİNAMEKİ ÇAYI İÇMENİN FAYDALARI

Sinameki otundan yapılan bitki çayı, A, B6, D, E ve K vitaminleri ile birlikte çinko, demir, fosfor, kalsiyum ve magnezyum mineralleri bakımından çok zengindir. Tüm bunlar müshil etkisiyle kabızlık problemini gidermeye yardımcı olur. Aynı zamanda mide sistemindeki bakterileri önlediği için mide ülseri riskini azaltır.