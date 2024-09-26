Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor

Kabızlık en yaygın görülen sindirim sorunlarının başında geliyor. Genellikle sağlıksız beslenme, düzensiz yaşam, stres, ya da lifli gıdaların daha az tüketilmesi kabızlık sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor. Sağlıksız beslenme sindirim sağlığını olumsuz etkiliyor. Ancak alternatif tıpta yer alan bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlık sorununu ortadan kaldırmanıza yardımcı oluyor.

Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor - 1

Sindirim sistemi bozuklukları günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. En yaygın görülen sindirim sorunlarının başında kabızlık yer alıyor. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları bağırsak sağlığını doğrudan etkiliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor - 2

Kabızlık sorunu yaşıyorsanız mutlaka bir sağlık uzmanına danışmanız gerekiyor. Ancak doğada bulunan bazı bitkiler kabızlık sorununu geçici olarak çözmenize yardımcı olabilir.

Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor - 3

Çoğunlukla bitki çayı olarak tüketilen ve bağırsakları çalıştırarak vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olan sinameki geleneksel tıpta da kullanılıyor.

Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor - 4

Cassia familyasına ait olan  sinameki otu, Türkiye'de de Güney Akdeniz ve Ege topraklarında yetiştirilir.  Dünya üzerinde 300 türü olan bu sinameki otunun bazıları acı bazıları da tatlı olur.

Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor - 5

Sağlığa faydalarıyla öne çıkan ve genellikle bitki çayı formunda tüketilen sinameki otu, vücutta oluşan parazitlerle savaştığı için bağırsak kurtlarını gidermeye yardımcı olur.

Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor - 6

Sindirim sistemini çalıştırır ve kabızlık tedavisinde en çok kullanılan bitkisel yöntemlerin başında gelir. Ağrı kesici etkisiyle baş ağrısı, mide ağrısı ve kemik ağrısı gibi durumlarda fayda sağlar. Toksinlerin vücuttan atılmasını sağladığı için karaciğer fonksiyonlarını destekler.

Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor - 7

Vücuttaki iltihaplanmayı azaltmasına bağlı olarak romatizma ve eklem ağrılarını giderir.

Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor - 8

BİR BARDAK SİNAMEKİ ÇAYI İÇMENİN FAYDALARI

Sinameki otundan yapılan bitki çayı, A, B6, D, E ve K vitaminleri ile birlikte çinko, demir, fosfor, kalsiyum ve magnezyum mineralleri bakımından çok zengindir. Tüm bunlar müshil etkisiyle kabızlık problemini gidermeye yardımcı olur. Aynı zamanda mide sistemindeki bakterileri önlediği için mide ülseri riskini azaltır.

Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor - 9

SİNAMEKİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kurutulmuş sinameki yapraklarıyla demleme usulü bitki çayı yapımı oldukça kolaydır. B

unun için yaprakların ince şekilde kıyılması ve 2 çay kaşığı kadar kenara ayrılması gerekir.

Ardından 300-400 ml sıcak suya eklenerek 5-10 dakika boyunca demlenmesi beklenir.

Demlenen sinameki çayı bir fincana aktarılarak içilebilir.

Fonksiyonel şeker bağları olduğu için kendine özgü aroması vardır ve şeker ilave edilmeden tüketilebilir.

Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor - 10

SİNAMEKİ ÇAYININ ZARARI VAR MI?

Sinameki çayı yararlarıyla bilinse de bazı yan etkileri vardır. İdrar söktürücü ve bağırsak hareketlerini hızlandırıcı etkisiyle kalp ritmini ve elektrolit dengesini değiştirebilir. Bununla birlikte ishale ve idrarda kahverengi renk değişikliğine neden olur. Ayrıca zun süre kullanımı karaciğer sağlığını da olumsuz etkileyebilir.


Doğanın müshil ilacı! Bağırsak tembelliğini bitiriyor, kabızlık sorununu çözüyor - 11

UYARI! Eğer kronik hastalığınız, gebelik durumunuz ya da düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için sinameki otu tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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