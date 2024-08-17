Doğanın "süper meyvesi" şifa kaynağı olarak biliniyor! Türkiye'de yetişiyor, yiyen doktor yüzü görmüyor
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde geçen yıllarda çiftçiler tarafından ekimi gerçekleştirilen ve şifa kaynağı olması nedeniyle "süper meyve" olarak adlandırılan Aronya beklenenden erken meyve verdi. Aronya içindeki vitaminler ve minerallar sayesinde hücreleri yenileyip bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Ana vatanı Kuzey Amerika olan, içerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde hücreleri yenileyip vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen Aronya meyvesi Gümüşhane'nin iklim ve toprak yapısının etkisiyle erken meyve verdi.