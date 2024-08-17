Doğanın "süper meyvesi" şifa kaynağı olarak biliniyor! Türkiye'de yetişiyor, yiyen doktor yüzü görmüyor

Burada gördüğünüz bahçe bizim örnek bahçelerimizden bir tanesi. Biz uzman arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde Kürtün'ün bu iş için uygun bir iklim ve arazi yapısına sahip olduğunu öğrendik ve bununla ilgili bir çalışma başlattık. Daha sonra DOKAP ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüğümüz vasıtasıyla bir proje yaptık, biz de her şekilde destek vermek suretiyle ve bahçelerimizi kurduk. Bu bitkilerin normalde 4-5 yılda meyve vermesi lazım ama Kürtün'de 3 yılın ardından baya verimli bir şekilde meyve vermeye başladı.