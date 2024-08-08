Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor
Samsun'un Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı yüz güldürüyor. Kilogram fiyatı tarlada 20 TL olan şeftalinin, pazar yerlerinde ve marketlerde kilogram fiyatının 40-50 TL aralığında değişiyor. Mevsiminde tüketilen şeftali güçlü bir A ve C deposuna dönüşüyor.
Türkiye’nin en önemli ovalarından biri olan Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı devam ediyor. Verimin bir önceki yıla göre yüksek olduğu şeftali için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara giderek mesaiye başlıyor.