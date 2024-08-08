Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor

Ama fiyat olarak maalesef istenilen düzeyde değil. Geçen sene de kalitesine göre 15-20 TL arasındaydı, bu sene de aynı fiyat. Ürün tarladan çıktıktan sonra pazara gidene kadar fiyatı katlanıyor. Emeğimizin karşılığını hiçbir zaman alamıyoruz ama ona rağmen üretmeye devam ediyoruz" dedi.