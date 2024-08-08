Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı yüz güldürüyor. Kilogram fiyatı tarlada 20 TL olan şeftalinin, pazar yerlerinde ve marketlerde kilogram fiyatının 40-50 TL aralığında değişiyor. Mevsiminde tüketilen şeftali güçlü bir A ve C deposuna dönüşüyor.

Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor - 1

Türkiye’nin en önemli ovalarından biri olan Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı devam ediyor. Verimin bir önceki yıla göre yüksek olduğu şeftali için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara giderek mesaiye başlıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor - 2

Kilogram fiyatı tarlada 20 TL olan şeftalinin, pazar yerlerinde ve marketlerde kilogram fiyatının 40-50 TL aralığında değişiyor.

Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor - 3

Çarşamba’nın Durakbaşı Mahallesi'nden şeftali üreticisi Okan Pişkin, bu sezon şeftali veriminin geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu ancak fiyatların çiftçilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor - 4

PAZARA GİDENE KADAR FİYATI KATLANIYOR

20 dönümlük arazisinden yaklaşık 30 ton civarında hasat elde ettiklerini anlatan üretici Pişkin, “Şeftalide bu sezon verim gayet iyi.

Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor - 5

Ama fiyat olarak maalesef istenilen düzeyde değil. Geçen sene de kalitesine göre 15-20 TL arasındaydı, bu sene de aynı fiyat. Ürün tarladan çıktıktan sonra pazara gidene kadar fiyatı katlanıyor. Emeğimizin karşılığını hiçbir zaman alamıyoruz ama ona rağmen üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor - 6

Bölgede geçen haftalarda yaşanan sağanak yağışa bağlı sel baskınları ve fırtınadan tarlasının etkilendiğini ifade eden üretici Okan Pişkin, sağanağın ürünlere zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor - 7

A VE C VİTAMİNİ DEPOSU

Mevsiminde tüketilen şeftalinin vücuda olan faydaları da dikkat çekiyor. Şeftali, günlük A vitamini ihtiyacınızın %6'sını ve günlük C vitamini ihtiyacınızın %15'ini karşılar.

Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor - 8

Bir orta boy şeftali ayrıca günlük %2 veya daha fazla E ve K vitamini, folat, demir, potasyum, magnezyum, fosfor, manganez, çinko ve bakır içerir.

Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor - 9

BAĞIRSAK DOSTU

Şeftalideki lif, kabızlığı önleyerek ve sağlıklı sindirimi destekleyerek, kan şekeri seviyelerinin yönetilmesine yardımcı olru. Bağırsaklardaki faydalı bakterileri besler.

Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor - 10

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Şeftali meyvesi tüketmek yüksek tansiyon ve artan kolesterol seviyeleri gibi kalp hastalıkları geliştirme riskini azaltabililir. Kalp damarlarının tıkanmasını engeller.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ

Şeftalinin içinde bulunan C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. İçindeki antioksidanlar, hücrede oluşan hasarlarla savaşarak, yaşlanmaya ve kansere karşı koruyucu olabilir. Haftada en az iki porsiyon şeftali tüketmek menopoz sonrası kadınları, meme kanseri türlerinden koruyabilir.

Doğanın tansiyon ilacı! Pazarda kilosu 50 TL: Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor - 11

DEMİR DÜZEYİNİ İYİLEŞTİRİR

Demir, vücudun hemoglobin (protein) yapması için gereklidir. Hemoglobin, vücutta bulunan tüm hücrelere sağlıklı oksijen taşınmasını sağlamaktadır.

Bu sebeple günlük olarak yeterli miktarda demir açısından zengin gıdaları tüketmek önemli olmaktadır. Orta boyutta şeftali meyvesi 0.3 mg demir içermektedir. Şeftali tüketmek, vücuttaki demir seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

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