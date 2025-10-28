Doğanın zihin açıcıları: Beyni ve hafızayı geliştiriyor

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, lutein, B6, sağlıklı yağlar, lif ve antioksidan polifenoller içerir; bunlar bilişsel işlevleri, ruh halini ve hafıza yollarını destekleyen besinlerdir. Fazla kilolu genç yetişkinler üzerinde yapılan bir pilot çalışma, 28 gün boyunca günde 28 gr Antep fıstığı tüketiminin bilişsel performansı ve ruh hali belirteçlerini iyileştirdiğini göstermiştir .

Daha kapsamlı insan deneyleri gerekmekle birlikte, Antep fıstığı salatalara, yoğurda veya tek başına bir atıştırmalık olarak kolayca ekleyebileceğiniz çıtır çıtır, beyin dostu bir atıştırmalıktır.