Doğanın zihin açıcıları: Beyni ve hafızayı geliştiriyor

Beyin, insan olmanın en belirgin özelliği olarak kabul edilir. Anılarımızı, duygularımızı ve hayal gücümüzü şekillendiren organ, aynı zamanda sevmemizi, yaratmamızı ve düşünceyi düşünmemizi sağlayan bir komuta merkezi işlevi görüyor. Ancak tüm bu karmaşıklığına rağmen, beynin temel besin ihtiyaçları oldukça basit.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kuruyemişlerin beynin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini sağlamakta etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler; sağlıklı yağlar, vitaminler, antioksidanlar ve magnezyum açısından zengin. Bu besin öğeleri, nöronları koruyup sinapsların işleyişine katkıda bulunarak hafızayı güçlendirebilir ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir.

Uzmanlar, beyin sağlığının tek bir mucizevi besinle korunamayacağını vurguluyor. Araştırmalar, kuruyemiş tüketimi ile bilişsel performans arasında bazı olumlu bağlantılar gösterse de, sonuçlar her zaman tutarlı değil. Yine de kuruyemişleri, uyku, düzenli egzersiz, sosyal etkileşim ve merak gibi zihinsel bakım alışkanlıklarıyla birlikte düşünmek, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak öneriliyor.

Beslenme uzmanları, “Kuruyemişler, kilerinizde daimi bir yer hak ediyor; mucizevi olmasa da, zihinsel sağlığınızı destekleyen küçük bir katkı sunuyor” diyor.

CEVİZ


Ceviz, nöronal zarların korunmasına, oksidatif stresin azaltılmasına ve beyindeki damarsal beslenmenin desteklenmesine yardımcı olan bitkisel omega-3 yağ asidi (alfa-linolenik asit), polifenoller ve antioksidanlar açısından zengindir. Food and Function dergisinde yayınlanan bir çalışma , ceviz açısından zengin bir kahvaltının (50 g), kuruyemişsiz ve kalorisi tam bir kahvaltıya kıyasla günün ilerleyen saatlerinde daha hızlı reaksiyon sürelerine ve daha iyi hafıza performansına yol açtığını ortaya koymuştur. Günlük yaşamda bu, sabah kahvaltılık gevreğinize veya yoğurdunuza bir avuç ceviz eklemenin hem lezzet hem de beyin desteği sağlayabileceği anlamına gelir.

BADEM

Badem, sinaptik fonksiyon, hücre onarımı ve oksidatif savunma ile bağlantılı tekli doymamış yağlar, E vitamini, B vitaminleri ve magnezyum içerir. Taylor & Francis'te yayınlanan, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan 6 aylık randomize bir çalışmada, günde 85 gram badem tüketenlerin görsel-uzamsal çalışma belleği, görsel hafıza ve uzamsal planlamada kontrollere kıyasla önemli gelişmeler gösterdiği görülmüştür. Bununla birlikte, genel biliş üzerindeki genel etki mütevazı düzeydedir, bu nedenle badem tek başına bir çözüm olmaktan ziyade daha kapsamlı bir beyin sağlığı diyetinin parçası olarak görülmelidir.

KAJU

Kaju fıstığı, potansiyel olarak nörotransmitter üretimine, sinaptik sinyallemeye ve hücre korumasına yardımcı olan magnezyum, çinko, bakır, sağlıklı yağlar ve biyoaktif bitki bileşikleri içerir.

Heliyon'da yayınlanan bir hayvan çalışması, kaju ile zenginleştirilmiş bir diyetin, beyin stresine (sisplatin başlatılması) maruz kalan sıçanlarda kolinerjik eksikliği azaltmaya ve hafızayı iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve beyin açısından fayda potansiyeli gösterdiğini ortaya koymuştur. İnsan deneyleri şu anda sınırlı olsa da, kaju fıstığının besin profili, onu beyin destekleyici atıştırmalıklar arasında mantıklı bir seçenek haline getirmektedir.

FINDIK

Fındık, oksidatif stres, iltihaplanma ve yaşa bağlı nöronal gerilemeyle mücadeleye yardımcı olan E vitamini, folat, doymamış yağlar ve antioksidanlar sağlar. Bir çalışma, fındık tüketiminin anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif bozukluk riskini azaltabileceğini bildirmiştir.

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, lutein, B6, sağlıklı yağlar, lif ve antioksidan polifenoller içerir; bunlar bilişsel işlevleri, ruh halini ve hafıza yollarını destekleyen besinlerdir. Fazla kilolu genç yetişkinler üzerinde yapılan bir pilot çalışma, 28 gün boyunca günde 28 gr Antep fıstığı tüketiminin bilişsel performansı ve ruh hali belirteçlerini iyileştirdiğini göstermiştir .

Daha kapsamlı insan deneyleri gerekmekle birlikte, Antep fıstığı salatalara, yoğurda veya tek başına bir atıştırmalık olarak kolayca ekleyebileceğiniz çıtır çıtır, beyin dostu bir atıştırmalıktır.

