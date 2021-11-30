Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı?

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 12:17
Gün içinde öğünlerin yanında tüketilen ekmek, günlük olarak almanız gereken karbonhidrat ve kalori dengesini bozmamalı.
Vücudumuzda giren her besin öğesinin (Karbonhidrat, protein, yağ) belirli aralıklarda olması gerekiyor.
Bu aralıklar kişiden kişiye değişmekle birlikte, toplamda gün içinde aldığımız kalorileri belirlemiş oluyor.
Çok basit bir ifadeyle; Gün içinde aldığınız kaloriler, gün içinde yaktığınız kalorilerden fazlaysa ne yerseniz yiyin kilo alırsınız.
Gün içinde yaktığınız kaloriler ise tabii ki sadece aktivite veya egzersiz sırasında yakılan kalorileri kapsamıyor.
Bazal metabolizma hızımız (BMH) günlük hayatımızda vücudumuzun kendi kendine yaktığı kalorileri oluşturur.
Bazal metabolizma hızımızın harcadığı kalori, nefes alıp vermek, kan akışımız, merkezi sinir sistemimizin hareketleri gibi yaşamsal fonksiyonları barındıran davranışları kapsıyor.
Bazal metabolizma hızınız hakkında daha detaylı bilgiler öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.
Her gıdada olduğu gibi ekmekten de belirli bir miktarda kalori alırız.
Ekmekten aldığımız kalorinin içerisinde de yoğunluklu olarak karbonhidrat bulunuyor.
Vücudumuza giren proteinlerin, yağların ve karbonhidratların ise kendi aralarında bir kullanım sırası vardır.
Vücudumuz ilk olarak karbonhidratları sindirir ve bunları herhangi bir egzersiz veya aktivite için kullanır.
Hatırlatmakta fayda var; tükettiğimiz ekmeğin içinde de (Kepekli, Çavdarlı, Beyaz ya da tam buğday farketmezsizin) karbonhidrat bulunuyor.
Bu nedenle gün içinde tüketmeniz gerektiğinden fazla karbohidrat tüketmek ve egzersizle bu kalorileri yakmamak sizlere kilo aldıracaktır.
Ama kilo alımını sadece ekmek için düşünmek yerine; pirinç, bulgur, patates, makarna gibi içerisinde insulin barındıran karbonhidat için de geçerli olduğunu unutmamak lazım.
Fakat temelde sadece karbonhidratı fazla tüketmeniz kilo alımınızı tek başına etkilemez.
Gün içinde tükettiğimiz öğülerin kalorilerin toplamı ise bazal metabolizma hızımızdan yüksek veya düşük olabilir.
Bazal metabolizma hızınızdan yüksek kaloride beslenirseniz kilo alırsınız.
Bazal metabolizma hızınızdan düşük kaloride beslenirseniz kilo verirsiniz.