Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı?

Vücudumuz ilk olarak karbonhidratları sindirir ve bunları herhangi bir egzersiz veya aktivite için kullanır.

Hatırlatmakta fayda var; tükettiğimiz ekmeğin içinde de (Kepekli, Çavdarlı, Beyaz ya da tam buğday farketmezsizin) karbonhidrat bulunuyor.