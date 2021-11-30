Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı?

Ekmek, ülkemizde çoğu insan tarafından yemeklerin yanında tercih edilen bir gıda. Yemeklerde ekmek yemeden doygunluk hissi yaşamayan insanların sayısı bir hayli fazla. Aşırı ekmek tüketmenin kilo aldırdığına dair olan düşünceler de bu sebeple oldukça yaygın. Peki ekmek gerçekten kilo aldırmada öne çıkan bir gıda mı; yoksa tükettiğimiz diğer besinlerin de kilo alımında etkisi var mı? İşte ekmek tüketimi ile ilgili her şey…

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 12:17

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı? - 1

Gün içinde öğünlerin yanında tüketilen ekmek, günlük olarak almanız gereken karbonhidrat ve kalori dengesini bozmamalı.

Vücudumuzda giren her besin öğesinin (, protein, yağ) belirli aralıklarda olması gerekiyor.

Bu aralıklar kişiden kişiye değişmekle birlikte, toplamda gün içinde aldığımız kalorileri belirlemiş oluyor.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı? - 2

Çok basit bir ifadeyle; Gün içinde aldığınız kaloriler, gün içinde yaktığınız kalorilerden fazlaysa ne yerseniz yiyin kilo alırsınız.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı? - 3

Gün içinde yaktığınız kaloriler ise tabii ki sadece aktivite veya egzersiz sırasında yakılan kalorileri kapsamıyor.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı? - 4

Bazal metabolizma hızımız (BMH) günlük hayatımızda vücudumuzun kendi kendine yaktığı kalorileri oluşturur.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı? - 5

Bazal metabolizma hızımızın harcadığı kalori, nefes alıp vermek, kan akışımız, merkezi sinir sistemimizin hareketleri gibi yaşamsal fonksiyonları barındıran davranışları kapsıyor.

Bazal metabolizma hızınız hakkında daha detaylı bilgiler öğrenmek istiyorsanız buraya  tıklayabilirsiniz.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı? - 6

Her gıdada olduğu gibi ekmekten de belirli bir miktarda kalori alırız.

Ekmekten aldığımız kalorinin içerisinde de yoğunluklu olarak karbonhidrat bulunuyor.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı? - 7

Vücudumuza giren proteinlerin, yağların ve karbonhidratların ise kendi aralarında bir kullanım sırası vardır.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı? - 8

Vücudumuz ilk olarak karbonhidratları sindirir ve bunları herhangi bir egzersiz veya aktivite için kullanır.

Hatırlatmakta fayda var; tükettiğimiz ekmeğin içinde de (Kepekli, Çavdarlı, Beyaz ya da tam buğday farketmezsizin) karbonhidrat bulunuyor.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı? - 9

Bu nedenle gün içinde tüketmeniz gerektiğinden fazla karbohidrat tüketmek ve egzersizle bu kalorileri yakmamak sizlere kilo aldıracaktır.

Ama kilo alımını sadece ekmek için düşünmek yerine; pirinç, bulgur, patates, makarna gibi içerisinde insulin barındıran karbonhidat için de geçerli olduğunu unutmamak lazım.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Ekmek kilo aldırır mı? - 10

Fakat temelde sadece karbonhidratı fazla tüketmeniz kilo alımınızı tek başına etkilemez.

Gün içinde tükettiğimiz öğülerin kalorilerin toplamı ise bazal metabolizma hızımızdan yüksek veya düşük olabilir.

Bazal metabolizma hızınızdan yüksek kaloride beslenirseniz kilo alırsınız.

Bazal metabolizma hızınızdan düşük kaloride beslenirseniz kilo verirsiniz.

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