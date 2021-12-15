Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı?

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 06:47
Çoğu kişi tarafından miktarına dikkat edilmeden tüketilen ve fazlasının vücudumuza ciddi zarar verdiği tuz hakkında çokça atlanılan nokta var.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.
Paylaşılan veriler sağlıklı bireyler içindir. Hastalığı olan kişilerin doktor önerilerin dışına çıkmaması tavsiye edilir.
Vücudumuz ihtiyacı olan sodyumu ve iyotu tuzdan alır.
DSÖ’ye göre günlük tuz tüketimi yetişkin ve sağlıklı kişilerde günde 1,5 çay kaşığını geçmemeli.
Özellikle çocukların vücutları, ihtiyaç duymadığı için 1 yaşına kadar tuz kullanmaması gerekiyor.
Yaş arttıkça kullanılacak tuz gramajı da buna bağlı olarak artmakta.
2 ila 15 yaş arasındaki çocuklar günde 5 gramı geçmeyecek şekilde tuz kullanabilir.
Çocuğun yaşına uygun oranda miktarı artırarak ve sağlıklı olacak dozu geçmeyecek kadar tuz tüketilebilir.
Tüketilecek tuzun iyot miktarına ise dikkat edilmesi gerekli.
Çünkü iyot küçük çocuklarda sağlıklı beyin gelişimi için ihtiyaç duyulan maddelerden biri.
Tuzda bulunan sodyum, vücudun sıvı dengesini koruyabilmesi için önemli bir minarel.
Spor yapan kişiler için ise vücuttaki sıvı oranı ve dengesi daha hassas bir durum.
Yapılan aktivite yoğunluğundan dolayı daha çok su ve sodyum kaybeden sporcuların tuz kullanımı da diğer kişilere göre farklılık gösterir.
Özellikle spora yeni başlayan biriyseniz düzenli spor yapanlara kıyasla daha çok ter ve sodyum kaybedersiniz.
Kaybettiğiniz sodyumu yerine koymak için ekstra miktarda tuz tüketmek yerine egzersiz öncesi veya sonrası maden suyu tüketebilirsiniz.
Aktivitilerle birlikte vücudunuzun dışarı attığı ter ve elektrolitlerin yerine konması, sporcu kişiler için ayrıca önemli.
Ayrıca alınması gerekenden daha düşük oranda sodyum almak ise sporcular için kaslarda krampa yol açabilir.
Tansiyon hastalığı olan kişişlerin ise tuz ve sodyum tüketiminde özellikle dikkatli hareket etmesi ve doktor önerilerinin dışına çıkmaması gerekli.