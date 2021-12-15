Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı?

Birçok kişi tarafından, tüketilirken miktarına dikkat edilmeyen ve yüksek oranda kullanıldığında organlarımıza ciddi zarar veren tuz hakkında doğru bilinen yanlışları sizler için derledik. Günlük olarak tüketiminin ne kadar olması gerektiği ve tuzun vücudumuzda ne işe yaradığı hakkında kafanızda soru işareti bırakmayacak bilgiler sizleri bekliyor.

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 06:47

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 1

Çoğu kişi tarafından miktarına dikkat edilmeden tüketilen ve fazlasının vücudumuza ciddi zarar verdiği tuz hakkında çokça atlanılan nokta var.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

Paylaşılan veriler sağlıklı bireyler içindir. Hastalığı olan kişilerin doktor önerilerin dışına çıkmaması tavsiye edilir.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 2

Vücudumuz ihtiyacı olan sodyumu ve iyotu tuzdan alır.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 3

DSÖ’ye göre günlük tuz tüketimi yetişkin ve sağlıklı kişilerde günde 1,5 çay kaşığını geçmemeli.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 4

Özellikle çocukların vücutları, ihtiyaç duymadığı için 1 yaşına kadar tuz kullanmaması gerekiyor.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 5

Yaş arttıkça kullanılacak tuz gramajı da buna bağlı olarak artmakta.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 6

2 ila 15 yaş arasındaki çocuklar günde 5 gramı geçmeyecek şekilde tuz kullanabilir.

Çocuğun yaşına uygun oranda miktarı artırarak ve sağlıklı olacak dozu geçmeyecek kadar tuz tüketilebilir.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 7

Tüketilecek tuzun iyot miktarına ise dikkat edilmesi gerekli.

Çünkü iyot küçük çocuklarda sağlıklı beyin gelişimi için ihtiyaç duyulan maddelerden biri.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 8

Tuzda bulunan sodyum, vücudun sıvı dengesini koruyabilmesi için önemli bir minarel.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 9

Spor yapan kişiler için ise vücuttaki sıvı oranı ve dengesi daha hassas bir durum.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 10

Yapılan aktivite yoğunluğundan dolayı daha çok su ve sodyum kaybeden sporcuların tuz kullanımı da diğer kişilere göre farklılık gösterir.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 11

Özellikle spora yeni başlayan biriyseniz düzenli spor yapanlara kıyasla daha çok ter ve sodyum kaybedersiniz.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 12

Kaybettiğiniz sodyumu yerine koymak için ekstra miktarda tuz tüketmek yerine egzersiz öncesi veya sonrası maden suyu tüketebilirsiniz.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 13

Aktivitilerle birlikte vücudunuzun dışarı attığı ter ve elektrolitlerin yerine konması, sporcu kişiler için ayrıca önemli.

Ayrıca alınması gerekenden daha düşük oranda sodyum almak ise sporcular için kaslarda krampa yol açabilir.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Günlük tuz kullanımı nasıl olmalı? - 14

Tansiyon hastalığı olan kişişlerin ise tuz ve sodyum tüketiminde özellikle dikkatli hareket etmesi ve doktor önerilerinin dışına çıkmaması gerekli.

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