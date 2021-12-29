Doğru bilinen yanlışlar serisi: Kahve içmek kilo verdirir mi?

Günlük hayatta en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahve, vücudumuza bir çok yarar sağlıyor.

Kalorisi neredeyse 0 olan kahvenin faydalarından yararlamak için, içerisindeki kafein oranına dikkat etmemiz gerekiyor.

Yüksek oranda kafein içeren kahveler bizi hem fiziksel hem ruhsal anlamda iyileştirmeye yardımcı da oluyor.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.