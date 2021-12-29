Doğru bilinen yanlışlar serisi: Kahve içmek kilo verdirir mi?

Neredeyse her gün tüketilen içeceklerden biri olan kahvenin vücudumuza ve ruhumuza sağladığı bir çok yarar var. İçerdiği yüksek kafein oranı metabolizmamızı da tetikliyor. Bazen keyif yapmak için bazen de spordan önce tükettiğimiz kahve gerçekten kilo verdiriyor mu? İşte doğru bilinen yanlışlar serisi.

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 06:32

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Kahve içmek kilo verdirir mi? - 1

Günlük hayatta en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahve, vücudumuza bir çok yarar sağlıyor.

Kalorisi neredeyse 0 olan kahvenin faydalarından yararlamak için, içerisindeki kafein oranına dikkat etmemiz gerekiyor.

Yüksek oranda kafein içeren kahveler bizi hem fiziksel hem ruhsal anlamda iyileştirmeye yardımcı da oluyor.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Kahve içmek kilo verdirir mi? - 2

Kafein;

  • Metabolizmayı güçlendirir
  • Merkezi sinir sistemini uyarır
  • Reaksiyon hızı ve odaklanmayı artırır
  • Yağ yakımını hızlandırır

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Kahve içmek kilo verdirir mi? - 3

KAFEİN YAĞ YAKAR MI?

Burada önemli olan konu;

Kahve direkt olarak yağ yakımı sağlamıyor. Sadece yağ yakıcı egzersizler yapmadan önce kahve içerseniz, yağ yakımınızı olduğundan daha hızlı bir seviyeye getiriyor.

Bu etkilerden yararlanmak için kafein oranı yüksek ve kalorisiz kahveler tüketmek gerekiyor.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Kahve içmek kilo verdirir mi? - 4

Espresso, Americano, Filtre Kahve (Sade) veya Türk Kahvesi tüketebilirsiniz.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Kahve içmek kilo verdirir mi? - 5

Sütlü, şekerli ve kremalı kahve çeşitlerini tüketmeniz, alacağınız kafeinin kalitesini düşürür ve ayrıca yüksek oranda kalori almanıza ve sindirim problemleri yaşamanıza neden olur.

Bu sebeple sadece su karıştırılarak yapılan kahveleri tüketmeniz alacağınız verimi artırır.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Kahve içmek kilo verdirir mi? - 6

DİÜRETİK ETKİ

Kafein kardiyovasküler sistemin hareketliliğini artırarak, kan basıncının yükselmesine sebep oluyor.

Bu aynı zamanda vücudumuza diüretik bir etki yapıyor ve su atımı gerçekleşiyor.

Çünkü artan kan basıncından dolayı böbreklerimiz daha fazla çalışmış oluyor.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Kahve içmek kilo verdirir mi? - 7

GÜNLÜK NE KADAR KAFEİN

Kafein tüketiminin ne kadar olması gerektiği kişinin vüducudun oluşturduğu toleransa göre farklılık gösteriyor.

Ortalama olarak ise 2 bardak kahve (Yaklaşık 400 mg kafein) tüketilebilir.

Doğru bilinen yanlışlar serisi: Kahve içmek kilo verdirir mi? - 8

ÇARPINTISI OLANLAR DİKKAT

Eğer kalbinizde çarpıntı, ritim bozukluğu gibi rahatsızlıklar varsa doktorunuza danışmadan kafein tüketmeyin.

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