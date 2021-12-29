Doğru bilinen yanlışlar serisi: Kahve içmek kilo verdirir mi?

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 06:32
Günlük hayatta en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahve, vücudumuza bir çok yarar sağlıyor.
Kalorisi neredeyse 0 olan kahvenin faydalarından yararlamak için, içerisindeki kafein oranına dikkat etmemiz gerekiyor.
Yüksek oranda kafein içeren kahveler bizi hem fiziksel hem ruhsal anlamda iyileştirmeye yardımcı da oluyor.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.
Kafein;
Burada önemli olan konu;
Kahve direkt olarak yağ yakımı sağlamıyor. Sadece yağ yakıcı egzersizler yapmadan önce kahve içerseniz, yağ yakımınızı olduğundan daha hızlı bir seviyeye getiriyor.
Bu etkilerden yararlanmak için kafein oranı yüksek ve kalorisiz kahveler tüketmek gerekiyor.
Espresso, Americano, Filtre Kahve (Sade) veya Türk Kahvesi tüketebilirsiniz.
Sütlü, şekerli ve kremalı kahve çeşitlerini tüketmeniz, alacağınız kafeinin kalitesini düşürür ve ayrıca yüksek oranda kalori almanıza ve sindirim problemleri yaşamanıza neden olur.
Bu sebeple sadece su karıştırılarak yapılan kahveleri tüketmeniz alacağınız verimi artırır.
Kafein kardiyovasküler sistemin hareketliliğini artırarak, kan basıncının yükselmesine sebep oluyor.
Bu aynı zamanda vücudumuza diüretik bir etki yapıyor ve su atımı gerçekleşiyor.
Çünkü artan kan basıncından dolayı böbreklerimiz daha fazla çalışmış oluyor.
Kafein tüketiminin ne kadar olması gerektiği kişinin vüducudun oluşturduğu toleransa göre farklılık gösteriyor.
Ortalama olarak ise 2 bardak kahve (Yaklaşık 400 mg kafein) tüketilebilir.
Eğer kalbinizde çarpıntı, ritim bozukluğu gibi rahatsızlıklar varsa doktorunuza danışmadan kafein tüketmeyin.