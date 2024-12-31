Doktor açıkladı: 1 lokması hızlı yaşlandırıyor

Her yaşta genç görünen, canlı, kusursuz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın altın anahtarı sağlık beslenmek. Ancak sıklıkla şekerli besinleri tüketiyorsanız sizin için kötü bir haberimiz var. Karşı koyamadığınız tatlı ve şekerli gıdalar farkında olmadan hızlıca yaşlanmanıza neden olabilir.

Doktor açıkladı: 1 lokması hızlı yaşlandırıyor - 1

Kırışıklıklar, ince çizgiler ve sarkma... Ciltte görülen en belirgin yaşlanma belirtileri olarak kabul edilir. Özellikle göz çevresindeki kırışıklıklar yaşınızı ciddi anlamda ele verir.

SAĞLIK HABERLERİ

Doktor açıkladı: 1 lokması hızlı yaşlandırıyor - 2

Cildinizin yaşlanmasını engellemek için cilt tipinize uygun bir bakım rutinini düzenli olarak uygulamanız gerekir. Ancak sadece bakım yapmak cilt sağlığınız için yeterli değildir.

Doktor açıkladı: 1 lokması hızlı yaşlandırıyor - 3

Yaş ilerledikçe cilt üzerinde kırışıklık gibi bazı yaşlanma belirtileri ortaya çıkabilir. Ancak bazı insanlara dikkatli bir şekilde baktığınızda 50 yaşında olmasına rağmen daha genç gösteriyor olabilir.

Doktor açıkladı: 1 lokması hızlı yaşlandırıyor - 4

Bunun asıl nedeni ise şüphesiz beslenme düzenimizden kaynaklı. Dr. Saleena Zimri, bu konu ile ilgili önemli açıklamalar yaparken hangi besinlerin yaşlanmayı hızlandırdığını anlattı.

Doktor açıkladı: 1 lokması hızlı yaşlandırıyor - 5

Pek çok kişi günlük hayatında tüketmiş oldukları besinlerin cildini etkilediğinin farkında olmayabilir. Beslenme düzeninde yapacağınız ufak bir değişiklikle yaşlanmanın etkilerini durdurabilir ve çok daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Ayrıca yazımızın devamında cildinize yararlı olan besinleri okuyabilirsiniz.

Doktor açıkladı: 1 lokması hızlı yaşlandırıyor - 6

ŞEKER ORANI YÜKSEK BESİNLERİN TÜKETİMİNE DİKKAT

Dr. Saleena Zimri, yapmış olduğu açıklamalarda, şeker oranı yüksek olan besinlerin cilt sağlığını son derece olumsuz etkilediğini söyledi.Bu tarz besinlerin tüketimi sonucu, yaşlanma belirtilerin hızlanabilir ve genel sağlığınız risk altına girebilir.

Doktor açıkladı: 1 lokması hızlı yaşlandırıyor - 7

Uzmanın ifadelerine göre, çok fazla şeker tüketildiğinde, vücut glikasyon adı verilen bir süreçten geçer. Bu süreçte şeker molekülleri, cildin sıkılığını korumak için çok önemli olan kolajen ve elastin gibi proteinlere bağlanır. Ancak, glikasyon bu proteinleri zayıflatır ve cildin doğal sıkılığını kaybetmesine yol açar.

Doktor açıkladı: 1 lokması hızlı yaşlandırıyor - 8

Bu durum ise cilt üzerinde kırışıklık, sarkma ve ince çizgi gibi yaşlanma belirtilerini ortaya çıkarır.

ŞEKER TÜKETİMİ AKNE OLUŞUMUNU ARITABİLİR

Ayrıca uzman, şeker oranı yüksek besinlerin tüketimi sonucu akne ve gül hastalığı gibi çeşitli cilt sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.

Doktor açıkladı: 1 lokması hızlı yaşlandırıyor - 9

Şeker tüketimi, kan şekeri seviyelerini yükseltir, yağ üretimini artırır ve gözenekleri tıkayarak akne oluşumuna yol açar.

Aynı zamanda, aşırı şeker tüketimi sonucunda kronik iltihaplanma, şişkinlik, kızarıklığa ve cilt tonunda eşitsizlik gibi durumlar da meydana gelebilir.

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