Doktor açıkladı: 1 lokması hızlı yaşlandırıyor
Her yaşta genç görünen, canlı, kusursuz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın altın anahtarı sağlık beslenmek. Ancak sıklıkla şekerli besinleri tüketiyorsanız sizin için kötü bir haberimiz var. Karşı koyamadığınız tatlı ve şekerli gıdalar farkında olmadan hızlıca yaşlanmanıza neden olabilir.
Kırışıklıklar, ince çizgiler ve sarkma... Ciltte görülen en belirgin yaşlanma belirtileri olarak kabul edilir. Özellikle göz çevresindeki kırışıklıklar yaşınızı ciddi anlamda ele verir.