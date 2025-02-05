Doktor açıkladı: 2 hafta şekeri bıraktığınızda vücudunuzda ne olur?

Bağırsak doktoruna göre, iki hafta boyunca şekeri kesmek yüzünüzü doğal şekline kavuşturacaktır. Gastroenterolog, "Sadece iki hafta boyunca şekeri keserseniz, fark edeceğiniz şey şudur. Yüzünüz muhtemelen daha yuvarlak bir görünümden daha doğal bir şekle dönüşecektir," diyor.



14 gün boyunca şekeri kesmek ayrıca göz çevrenizdeki şişkinliği de giderecektir. "Göz çevrenizdeki şişkinlik veya sıvı tutulumu da azalacaktır."





