Doktor açıkladı: 2 hafta şekeri bıraktığınızda vücudunuzda ne olur?

İki hafta boyunca şekeri kesmek genel sağlığı önemli ölçüde iyileştirebilir, enerji seviyelerini artırabilir, şişkinliği azaltabilir ve daha temiz bir cilde kavuşmanızı sağlayabilir. Şekeri kesmek aynı zamanda göbek yağını azaltarak ve sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu geri kazandırarak kilo kaybına yardımcı olur. Peki, 2 hafta boyunca şeker yemediğinizde ne olur?

Doktor açıkladı: 2 hafta şekeri bıraktığınızda vücudunuzda ne olur? - 1

Akşam yemeğinden sonra tatlı yemek cazip gelebilir, ancak bunun vücudunuzu nasıl etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? Şekeri diyetinizden iki hafta bile çıkarmanız genel sağlığınız üzerinde önemli faydalar sağlayabilir. Enerji seviyelerini artırmaktan cilt sağlığını iyileştirmeye kadar, şekeri bırakmak şaşırtıcı değişiklikler getirebilir. Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, şekersiz yaşamanın vücudunuzda önemli iyileşmelere yol açabileceğinden bahsediyor.

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Doktor açıkladı: 2 hafta şekeri bıraktığınızda vücudunuzda ne olur? - 2

“Bir gastroenterolog ve hepatolog olarak, hastalarımda diyetlerinden şekeri çıkardıktan sonra kayda değer dönüşümlere tanık oldum. Sadece 14 gün içinde karaciğer ve bağırsak sağlıkları önemli ölçüde iyileşiyor. Şekeri kesmenin etkilerini keşfetmek için bizi izleyin," dedi De Sethi Instagram gönderisinde.


Doktor açıkladı: 2 hafta şekeri bıraktığınızda vücudunuzda ne olur? - 3

Bağırsak doktoruna göre, iki hafta boyunca şekeri kesmek yüzünüzü doğal şekline kavuşturacaktır. Gastroenterolog, "Sadece iki hafta boyunca şekeri keserseniz, fark edeceğiniz şey şudur. Yüzünüz muhtemelen daha yuvarlak bir görünümden daha doğal bir şekle dönüşecektir," diyor.

14 gün boyunca şekeri kesmek ayrıca göz çevrenizdeki şişkinliği de giderecektir. "Göz çevrenizdeki şişkinlik veya sıvı tutulumu da azalacaktır."


Doktor açıkladı: 2 hafta şekeri bıraktığınızda vücudunuzda ne olur? - 4

Kilo verme yolculuğundaysanız, şekeri kesmek mucizevi sonuçlara yol açabilir. Çoğu insan için kilo kaybı mümkün olsa da, inatçı göbek yağlarıyla mücadele etme eğilimindedirler. Ancak şekeri kesmek tam da doğru yol olabilir. Dr. Sethi, "Karaciğerinizdeki yağ azalmaya başladıkça göbek yağında da bir azalma göreceksiniz. Ek olarak, şekeri kesmek sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu geri kazandırarak daha sağlıklı bir bağırsağa yol açar," diye açıklıyor.


Doktor açıkladı: 2 hafta şekeri bıraktığınızda vücudunuzda ne olur? - 5

14 gün boyunca şekeri hayatınızdan çıkarmak, yüzünde sivilce ve kırmızı lekelerle mücadele edenler için iyi bir haber. Bunun nedeni, şekeri hayatınızdan çıkarmanın cildinizin iyileşmesine yardımcı olmasıdır. "Sivilce veya kırmızı lekeleriniz varsa, cildiniz iyileşmeli ve daha temiz görünmelidir," diye ekliyor.


Doktor açıkladı: 2 hafta şekeri bıraktığınızda vücudunuzda ne olur? - 6

Aşırı şeker tüketimi genel sağlığınızı etkileyebilir. Yüksek tansiyon, iltihaplanma ve zayıf kalp sağlığı ile bağlantılıdır. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, eklenen şekerin daha katı bir sınırı günlük kalorinin yüzde 6'sıdır; bu da kadınlar için günde yaklaşık 25 gram ve erkekler için günde 36 gramdır.

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