Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek

Kanserden korunma, günlük yaşam tarzı seçimleriyle giderek daha fazla bağlantılı hale geliyor ve içtiklerimiz vücudumuzun doğal savunmasını desteklemede hayati bir rol oynuyor.

Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek - 1

Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, kanser riskini önemli ölçüde etkileyebilecek sekiz güçlü içeceğe dikkat çekiyor. Yeşil çay, kahve ve nar suyu da dahil olmak üzere bu içecekler antioksidanlar ve antienflamatuar bileşikler açısından zengindir. Bunları dengeli bir yaşam tarzına dahil etmek, çeşitli kanser türlerine karşı korunmaya ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek - 2

Harvard ve Stanford'da eğitim almış bir Gastroenterolog olan Dr. Saurabh Sethi, basit içecek seçimlerinin kanser riskini önemli ölçüde etkileyebileceğini paylaşıyor. Instagram'da paylaştığı bir gönderide, yeşil çay ve kahveden nar suyuna ve bitki çaylarına kadar antioksidanlar, polifenoller ve antienflamatuar bileşikler açısından zengin sekiz güçlü içeceğe dikkat çekiyor. Bu içecekleri dengeli bir beslenme ve sağlıklı alışkanlıklarla birlikte günlük rutinlere dahil etmek, çeşitli kanser türlerine karşı korunmaya ve genel bağırsak ve metabolik sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yeşil çay, kahve ve daha fazlasını içeren 8 kanserle savaşan içecek

Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek - 3

YEŞİL ÇAY

Dr. Sethi, yeşil çayın sağlık yararlarının çoğundan sorumlu bir polifenol türü olankateşinlerinin güçlü bir kaynağı olduğunu vurguluyor. Instagram gönderisinde, "Düzenli yeşil çay içenlerin meme ve kolorektal kanser riski %20-30 daha düşük," diye açıklıyor. Gastroenterolog, antioksidan özelliklerinin vücuttaki serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olarak hücre sağlığını desteklediğini ve potansiyel olarak kanserli hücre oluşumunu azalttığını da ekliyor.

Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek - 4

KAHVE

Dr. Sethi'ye göre kahve, karaciğer ve endometriyal kanserlere karşı koruyucu etkiler sunan polifenoller ve antioksidanlar açısından zengindir.

Gönderide, "Günde içilen her ekstra fincan kahve, karaciğer kanseri riskini neredeyse yüzde 15 oranında azaltmaya katkıda bulunur," diyor. Bağırsak uzmanı, özellikle aşırı şeker veya krema içermeyen ölçülü kahve tüketiminin kanser önleyici bir yaşam tarzının parçası olabileceğini vurguluyor.

Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek - 5

SU

Yeterli sıvı alımı, kanserin önlenmesinde önemli bir rol oynar. Dr. Sethi, günlük yeterli su içmenin idrar yolu kanserojenlerini seyreltmeye yardımcı olduğunu ve bunun da mesane kanseri ve diğer idrar yolu sorunları riskini azaltabileceğini açıklıyor. "Susuz kalmamak sadece genel sağlık için değil; vücudun hastalığa neden olabilecek potansiyel toksinleri atmasına doğrudan yardımcı olur," diyor.

Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek - 6

NAR SUYU

Nar suyu, Dr. Sethi'nin önerdiği bir diğer içecektir. Ellagik asit ve polifenoller açısından zengin olan nar suyu, kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlatabilir. "Prostat kanseri hastalarında nar suyu, PSA'nın (Prostat Spesifik Antijen) iki katına çıkma süresini yavaşlattı," diye paylaşıyor. Gastroenterolog, bu bileşiklerin vücudun antioksidan savunma sistemini desteklediğini ve potansiyel olarak bazı kanserlerin ilerlemesini azalttığını açıklıyor.

Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek - 7

ZERDEÇALLI SÜT

Dr. Sethi, zerdeçallı altın sütün, kurkumin sayesinde kanser karşıtı özelliklere sahip bir içecek olduğunu belirtiyor. Gönderisinde, "Kurkumin, DNA hasarını ve iltihabı azaltır. İnsan deneyleri, günlük zerdeçal tüketiminin oksidatif stres belirteçlerini azalttığını gösteriyor," diyor. Zerdeçalı günlük rutininize altın süt veya diğer preparatlar aracılığıyla dahil etmenin hem iltihap giderici hem de kansere karşı koruyucu faydalar sağlayabileceğini ekliyor.

Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek - 8

MEYVELİ SMOOTHİE'LER 

Meyveler, parlak renklerinden sorumlu ve kanser riskini azalttığı bilinen flavonoid bileşikleri olan lif ve antosiyaninler açısından zengindir. Dr. Sethi, "Meyveli smoothie'ler, yemek borusu ve kolorektal kanser riskinin azalmasıyla bağlantılıdır." diye açıklıyor. Instagram gönderisinde, meyveli smoothie'lerin bu antioksidanları günlük diyete dahil etmenin, bağırsak sağlığını desteklemenin ve oksidatif stresi azaltmanın kolay bir yolu olduğunu ekliyor.

LİMON SUYU

Dr. Sethi'ye göre, C vitamini ve flavonoidler açısından zengin olan limon suyu, kanser önlemeyle ilişkilendiriliyor. "Turunçgil tüketimi, mide ve yemek borusu kanseri riskini yaklaşık %1-15 oranında düşürüyor." diyor. Ancak, mide ekşimesi veya asit reflüsü olan kişilerde semptomların kötüleşebileceği konusunda uyarıyor, bu nedenle ölçülü olmak çok önemli. Dr. Sethi, limon suyunun dengeli bir beslenmenin parçası olarak nasıl güvenle tüketilebileceğini paylaşımında gösteriyor.


Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek - 9

BİTKİ ÇAYLARI

Papatya, zencefil ve nane çayları polifenoller ve iltihap giderici bileşiklerle doludur. Dr. Sethi, gözlemsel verilerin düzenli olarak bitki çayı tüketen kişilerde mide ve kolorektal kanser riskinin azaldığını gösterdiğini belirtiyor.

Instagram paylaşımında, sindirimi desteklemek, iltihabı azaltmak ve potansiyel olarak kanser riskini düşürmek için günde en az bir fincan bitki çayı içilmesini öneriyor.

Dr. Sethi, tek başına hiçbir içeceğin kanseri tamamen önleyemeyeceğini, ancak bu içecekleri dengeli ve sağlıklı bir yaşam tarzına entegre etmenin kanser riskini azaltmaya katkıda bulunabileceğini vurguluyor.

Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek - 10


"Yeşil çay, kahve, nar suyu veya bitki çayları içmek gibi basit ve tutarlı seçimler vücudun doğal savunmasını güçlendirebilir" diye ekliyor.

Besleyici bir beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve stres yönetimiyle birlikte bu içecekler, kansere karşı etkili bir koruyucu stratejinin parçası olabilir. Ayrıca, bol su içmenin, işlenmiş gıdaları sınırlamanın ve aşırı alkol ve şekerden kaçınmanın, bu sağlığa yararlı içeceklerin koruyucu faydalarını daha da artırabileceğini belirtiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER