Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek
Kanserden korunma, günlük yaşam tarzı seçimleriyle giderek daha fazla bağlantılı hale geliyor ve içtiklerimiz vücudumuzun doğal savunmasını desteklemede hayati bir rol oynuyor.
Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, kanser riskini önemli ölçüde etkileyebilecek sekiz güçlü içeceğe dikkat çekiyor. Yeşil çay, kahve ve nar suyu da dahil olmak üzere bu içecekler antioksidanlar ve antienflamatuar bileşikler açısından zengindir. Bunları dengeli bir yaşam tarzına dahil etmek, çeşitli kanser türlerine karşı korunmaya ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir.