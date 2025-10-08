Doktor açıkladı: Kanserle savaşan 8 sağlıklı içecek

MEYVELİ SMOOTHİE'LER

Meyveler, parlak renklerinden sorumlu ve kanser riskini azalttığı bilinen flavonoid bileşikleri olan lif ve antosiyaninler açısından zengindir. Dr. Sethi, "Meyveli smoothie'ler, yemek borusu ve kolorektal kanser riskinin azalmasıyla bağlantılıdır." diye açıklıyor. Instagram gönderisinde, meyveli smoothie'lerin bu antioksidanları günlük diyete dahil etmenin, bağırsak sağlığını desteklemenin ve oksidatif stresi azaltmanın kolay bir yolu olduğunu ekliyor.



LİMON SUYU



Dr. Sethi'ye göre, C vitamini ve flavonoidler açısından zengin olan limon suyu, kanser önlemeyle ilişkilendiriliyor. "Turunçgil tüketimi, mide ve yemek borusu kanseri riskini yaklaşık %1-15 oranında düşürüyor." diyor. Ancak, mide ekşimesi veya asit reflüsü olan kişilerde semptomların kötüleşebileceği konusunda uyarıyor, bu nedenle ölçülü olmak çok önemli. Dr. Sethi, limon suyunun dengeli bir beslenmenin parçası olarak nasıl güvenle tüketilebileceğini paylaşımında gösteriyor.





