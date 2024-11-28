Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif
Karaciğer yağlanması en sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yağlanmasını önlemek için doğal yöntemlerden destek alabilirsiniz. Evde bulunan sadece 4 malzemeyle hazırlayacağınız karşımla karaciğerdeki yağın dışarı atılmasını sağlayabilirsiniz.
Karaciğerde fazladan yağ olması karaciğer yağlanması olarak bilinir. Karaciğer yağları olması gerektiği gibi parçalayamayınca hücrelerde yağ depolanır.