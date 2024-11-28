Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif

Karaciğer yağlanması en sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yağlanmasını önlemek için doğal yöntemlerden destek alabilirsiniz. Evde bulunan sadece 4 malzemeyle hazırlayacağınız karşımla karaciğerdeki yağın dışarı atılmasını sağlayabilirsiniz.

Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif - 1

Karaciğerde fazladan yağ olması karaciğer yağlanması olarak bilinir. Karaciğer yağları olması gerektiği gibi parçalayamayınca hücrelerde yağ depolanır.

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Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif - 2

Karaciğer yağlanması en sık görülen sağlık problemlerinden biridir ve pek çok nedene bağlı olarak gelişebilir.

Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif - 3

Karaciğer yağlanması nedenleri arasında yoğun alkol tüketimi, obezite, diyabet ve trigliserid seviyesinin yüksek olması yer alır. Karaciğer yağlanmasını önlemek istiyorsanız bazı sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarından yararlanmanız gerekir.

Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif - 4

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Aşırı yorgunluk
  • Cilt ve göz akında sararma (sarılık)
  • İdrar renginde koyuluk
  • Cilt kaşıntısı
  • Karnın sağ üstünde ağrı
  • Bacaklarda ve karında şişlik (ödem)
  • İştah ve kilo kaybı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Vücudun kanama ve morarmaya yatkın hale gelmesi
  • Deride örümcek benzeri kan damarları oluşması
  • Karaciğerin büyümesi (hepatomegali)
  • Adet döngüsünde düzensizlikler
Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif - 5

Yağlanma ileri boyutlara ulaştıysa ve karaciğere zarar vermeye başladıysa kan kusma, dışkının siyah renge dönüşmesi ve idrarda koyuluk ortaya çıkabilir.

Dr. Eric Berg DC, karaciğer yağlanması önleyen ve karaciğerdeki yağı temizleyen bir doğal kürden bahsetti.

Doktorun paylaşmış olduğu bu tarif, hem karaciğer yağlanmasına adeta şifa olacak hem de içerisindeki vitamin ve minerallerden dolayı genel sağlığı destekleyecek.

Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif - 6

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN DOĞAL TARİF

Dr. Eric Berg DC, yüksek karaciğer yağ seviyesi kişilerin diyabet, yüksek tansiyon ve böbrek hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları riskini artırabileceğini ifade etti.

Doktor, önermiş olduğu bu doğal karışımı her gün düzenli olarak tüketmeniz gerektiğini ifade ediyor.

Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif - 7

KARACİĞER SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Dr. Eric Berg DC, önermiş olduğu bu doğal içeceği evinizde pratik bir şekilde hazırlayabileceğinizi ifade etti.

Malzemeler:

  • İki su bardağı lahana
  • Bir su bardağı yaban mersini
  • Bir su bardağı su
  • Bir su bardağı sade kefir
Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif - 8

Dr. Berg, tüm malzemeleri doğal ve faydalı bir içecek hazırlamak için tüm malzemeleri blenderdan geçirmeniz gerektiğini söyledi.

Doktorun ifadelerine göre bu karışım, yüksek lif, vitamin, mineral ve kükürt bileşiklerini içerdiği için karaciğer sağlığını destekleyerek karaciğer hastalığı riskini azaltabilir.

Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif - 9


Lahana gibi yeşillikler, karaciğer yağlanması ile mücadele eder. Aynı zamanda kanser gibi ciddi hastalıkların önlenmesi için de önemlidir.

Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif - 10

MALZEMELERİN FAYDALARI NELERDİR?

Lahana, sindirim sistemine yardımcı olan bir besindir. Aynı zamanda kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Yaban mersini, iltihabın karaciğer üzerindeki etkilerini azaltabilir.

Genel sağlık için son derece faydalı olan su, atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kefir ise, karaciğer çevresinde yağ birikimini azaltmaya yardımcı olabilir.

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