Doktor açıkladı: Karaciğerdeki yağı söken doğal tarif

MALZEMELERİN FAYDALARI NELERDİR?

Lahana, sindirim sistemine yardımcı olan bir besindir. Aynı zamanda kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Yaban mersini, iltihabın karaciğer üzerindeki etkilerini azaltabilir.



Genel sağlık için son derece faydalı olan su, atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kefir ise, karaciğer çevresinde yağ birikimini azaltmaya yardımcı olabilir.



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