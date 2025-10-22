Doktor açıkladı: Kolon kanseri riskini azaltan besin

2025’te Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan bir inceleme, fermente gıdaların şişkinliği azalttığını ve bağırsak düzenini iyileştirdiğini ortaya koydu. 2022’de Çin’de yapılan bir analiz ise yoğurt ve kimchi tüketiminin kalp ve metabolik sağlıkla bağlantılı olduğunu buldu.



“Bağırsak mikrobiyomunun çeşitliliği önemli”



Londra Sindirim Sağlığı Kliniği’nden Gastroenterolog Dr. Sean Peston, fermente gıdaların çok yönlü faydaları olduğuna dikkat çekiyor:



“Fermente gıdalar, sindirime yardımcı olabilen ve bağırsak mikrobiyomunu destekleyebilen probiyotikler içerir. Mikrobiyomun çeşitliliğini artırmak, bağırsak kanseri riskini azaltmada da rol oynayabilir.”



Küresel fermente gıda pazarının değeri yaklaşık 67 milyar sterlin seviyesinde. Uzmanlara göre bu pazarın önümüzdeki on yılda beş kat büyümesi bekleniyor.



Ancak Dr. Peston’a göre, bu ürünlerden tam fayda sağlamak için evde yapılan versiyonlar tercih edilmeli:



“Market raflarındaki turşu ya da fermente gıdaların çoğu sirke ile hazırlanıyor. Bu da içlerinde canlı probiyotik bulunmadığı anlamına gelir.”



Uzmanlar, “doğal olarak fermente edilmiştir” ibaresine dikkat edilmesini ve açıldıktan sonra kabarcıklar oluşup oluşmadığının kontrol edilmesini öneriyor. Bu kabarcıklar, canlı bakterilerin aktif olduğuna işaret ediyor.