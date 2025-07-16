Doktor açıkladı: Magnezyum neden önemli?

MAGNEZYUM NEDİR, NE İŞE YARAR?

Vücutta en bol bulunan dördüncü katyon olan magnezyum, sinir ve kas fonksiyonlarını desteklemenin yanı sıra sağlıklı kalp ritmini korumak, kan şekeri seviyelerini düzenlemek, kemikleri güçlendirmek, enerji üretimi ve uyku kalitesini artırmak gibi çok sayıda işleve sahip.



Ayrıca, inflamasyonun azaltılması ve DNA ile protein sentezinin desteklenmesi gibi süreçlerde de aktif rol oynayan magnezyum, karaciğerin detoks mekanizmaları için de vazgeçilmez bir mineral.







