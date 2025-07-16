Doktor açıkladı: Magnezyum neden önemli?
Karaciğer, insan vücudundaki en büyük iç organlardan biri olarak, metabolizma, sindirim, bağışıklık ve detoksifikasyon gibi birçok hayati işlevi yerine getiriyor. Bu nedenle karaciğer sağlığını korumak, genel vücut sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Peki, karaciğer sağlığı için magnezyum kullanmak neden önemli?
Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, magnezyumun karaciğer sağlığı üzerindeki kritik etkilerine dikkat çekerek, bu mineralin alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) gibi yaygın karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu bir rol üstlendiğini belirtti. Dr. Salhab’a göre magnezyum, karaciğerde oksidatif hasar ve inflamasyonu azaltarak karaciğer hücrelerini koruyan güçlü bir "kalkan" görevi görüyor.