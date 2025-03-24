Doktor açıklıyor: Bu 3 tür lif kilo kaybına yardımcı
Kilo vermek için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmanız ve egzersiz yapmanız gerekiyor. Kilo verme sürecinde en önemli noktalardan biri de tükettiğiniz lif kaynakları. Dr. Karan Rajan, optimum bağırsak sağlığı ve kilo kaybı için üç tür lif tüketmenin önemini vurguluyor. Peki, hangi lif kaynaklarını tüketmeniz gerekiyor?
Dr. Karan Rajan, optimum bağırsak sağlığı ve kilo kaybı için üç tür lif tüketmenin önemini vurguluyor. Lif, kilo kaybı için güçlü bir araçtır, ancak tüm lifler aynı şekilde çalışmaz. Sadece bir türe odaklanmak yerine, çeşitli lif açısından zengin yiyecekler yemek en iyi sonuçları getirebilir.