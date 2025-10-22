Doktor bağırsak kanserine karşı 4 güçlü meyveyi açıkladı: Günde bir tane yemek yeter
Sağlıklı bir bağırsak, genel sağlığın temeli olarak tanımlanır. Pek çok kişinin farkında olmadığı şey, günlük tüketilen yiyeceklerin, iltihaplanmaya ve kolon kanseri gibi hastalıklara karşı koruma sağlayan iyi bakteri topluluğu olan bağırsak mikrobiyomunu doğrudan etkilemesidir.
ScienceDirect'te yayınlanan bir araştırmaya göre , nüfus artışı, yaşlanma ve insan gelişimi nedeniyle 2040 yılında dünya çapında 3,2 milyon yeni kolorektal kanser vakasının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.
Harvard mezunu bir gastroenterolog olan Dr. Saurabh Sethi, yakın zamanda bazı meyvelerin kolon için özellikle faydalı olduğunu paylaştı. Bunlar sadece vitamin veya lif açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda iltihabı aktif olarak azaltan, sindirimi destekleyen ve hücreleri kanserli değişikliklerden koruyabilen bileşiklerle de doludur.