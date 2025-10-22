Doktor bağırsak kanserine karşı 4 güçlü meyveyi açıkladı: Günde bir tane yemek yeter

KİVİ

Kivi genellikle gözden kaçsa da, Dr. Sethi'ye göre bağırsak dostu meyvelerden biri. Bu küçük yeşil meyve, proteinin parçalanmasına ve sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olan doğal bir enzim olan aktinidin içerir.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından yapılan araştırmalar kivilerin bağırsak düzenini destekleyebileceğini ve kolon kanseri riskiyle bağlantılı bir faktör olan kabızlığı azaltabileceğini gösteriyor. Bu meyve ayrıca, bağırsak bariyerini güçlendirerek iltihabı ve potansiyel kansere neden olan hasarı azaltan benzersiz bir antioksidan ve prebiyotik karışımı içerir.