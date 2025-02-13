Doktorlar 3 uyarıcı işaretleri fark etmedi: Genç kadın mide kanseri oldu ve tüm vücuduna yayıldı

Alyssa Burks, teşhisin ardından kemoterapi görmeye başladı ve midesinin alınması için ameliyat oldu. Ancak operasyon sırasında kanserin yemek borusuna kadar ilerlediği ve tümörün midesinin yarısını kapladığı tespit edildi. Lenf düğümlerinden 53'ü alındı ve yapılan incelemelerde 27'sinin kanserli olduğu anlaşıldı. Bunun yanı sıra doktorlar, kanserin yayılma ihtimali nedeniyle yumurtalıklarını da almak zorunda kaldı.





