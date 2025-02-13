Doktorlar 3 uyarıcı işaretleri fark etmedi: Genç kadın mide kanseri oldu ve tüm vücuduna yayıldı

ABD'de yaşayan 34 yaşındaki Alyssa Burks; mide ekşimesi, yorgunluk ve yutma güçlüğü gibi belirtiler yaşıyordu. Doktora gittiğinde bunun geçici bir durum olduğu cevabını aldı. Ancak genç kadına iki yıl sonra dördüncü evre mide kanseri teşhisi kondu.

Doktorlar 3 uyarıcı işaretleri fark etmedi: Genç kadın mide kanseri oldu ve tüm vücuduna yayıldı - 1

Burks, mide ekşimesi ve yutma güçlüğü gibi belirtiler yaşadığında doktoru ona asitli yiyecekleri azaltmasını tavsiye etti. Ancak şikayetleri devam edince daha fazla test yapıldı ve mide kanseri olduğu ortaya çıktı. Kanserin lenf düğümlerine kadar yayıldığı belirlendi.


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Doktorlar 3 uyarıcı işaretleri fark etmedi: Genç kadın mide kanseri oldu ve tüm vücuduna yayıldı - 2

Alyssa Burks, teşhisin ardından kemoterapi görmeye başladı ve midesinin alınması için ameliyat oldu. Ancak operasyon sırasında kanserin yemek borusuna kadar ilerlediği ve tümörün midesinin yarısını kapladığı tespit edildi. Lenf düğümlerinden 53'ü alındı ve yapılan incelemelerde 27'sinin kanserli olduğu anlaşıldı. Bunun yanı sıra doktorlar, kanserin yayılma ihtimali nedeniyle yumurtalıklarını da almak zorunda kaldı.


Doktorlar 3 uyarıcı işaretleri fark etmedi: Genç kadın mide kanseri oldu ve tüm vücuduna yayıldı - 3

Burks, halen iki haftada bir kemoterapi görüyor ve hastalığıyla mücadele etmeye devam ediyor. Midesi alındığı için B12 vitamini ve demir eksikliği yaşayan Burks, yumurtalıklarının alınmasının ardından menopoza da girdi.


Doktorlar 3 uyarıcı işaretleri fark etmedi: Genç kadın mide kanseri oldu ve tüm vücuduna yayıldı - 4

"OĞLUMUN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM"

Burks, yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden paylaşarak farkındalık yaratmaya çalışıyor. "Bir oğlum var ve onun büyüdüğünü görmek istiyorum. Bir gün büyükanne olmak istiyorum. Hayatımın tüm anlarını görmek, onu desteklemek ve hayatımın geri kalanını eşimle geçirmek istiyorum" diyor.


Doktorlar 3 uyarıcı işaretleri fark etmedi: Genç kadın mide kanseri oldu ve tüm vücuduna yayıldı - 5

İngiltere’de her yıl yaklaşık 6.600, ABD’de ise 26.500 yeni mide kanseri vakası tespit ediliyor. Uzmanlar, mide kanserinin erken belirtileri arasında iştahsızlık, yutma güçlüğü, geçmeyen hazımsızlık ve sürekli yorgunluk olduğunu belirtiyor. Ancak 4. evre mide kanseri teşhisi konulan hastaların sağ kalım oranları oldukça düşük. İngiltere'de bu hastaların yalnızca yüzde 20’si teşhisten sonra bir yıl veya daha uzun süre hayatta kalabiliyor.


Doktorlar 3 uyarıcı işaretleri fark etmedi: Genç kadın mide kanseri oldu ve tüm vücuduna yayıldı - 6

Alyssa Burks’un hikayesi, kanserin erken teşhis edilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

  • İştahsızlık,
  • İstem dışı kilo kaybı,
  • Karın ağrısı (genellikle göbek üstü bölgede belirsiz bir rahatsızlık),
  • Az miktarda yemek yedikten sonra doygunluk hissi,
  • Mide ekşimesi veya hazımsızlık,
  • Mide bulantısı,
  • Kusma (kanlı ya da kansız),
  • Karında şişlik veya sıvı birikimi,
  • Dışkıda kan (dışkının koyu kahverengi veya siyah görünmesi),
  • Halsizlik veya yorgunluk (anemiye bağlı olarak),
  • Ciltte ve gözlerde sararma (kanser karaciğere yayıldığında).
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