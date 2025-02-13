Doktorlar 3 uyarıcı işaretleri fark etmedi: Genç kadın mide kanseri oldu ve tüm vücuduna yayıldı
ABD'de yaşayan 34 yaşındaki Alyssa Burks; mide ekşimesi, yorgunluk ve yutma güçlüğü gibi belirtiler yaşıyordu. Doktora gittiğinde bunun geçici bir durum olduğu cevabını aldı. Ancak genç kadına iki yıl sonra dördüncü evre mide kanseri teşhisi kondu.
Burks, mide ekşimesi ve yutma güçlüğü gibi belirtiler yaşadığında doktoru ona asitli yiyecekleri azaltmasını tavsiye etti. Ancak şikayetleri devam edince daha fazla test yapıldı ve mide kanseri olduğu ortaya çıktı. Kanserin lenf düğümlerine kadar yayıldığı belirlendi.