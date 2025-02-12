Doktorlar belirtileri hafife aldı, 35 yaşındaki adamın durumu kötüleşti: Sadece birkaç saat ömrü kaldığını öğrendi
İngiltere’de yaşayan 35 yaşındaki Marcus Williams, aylarca süren baş ağrısı, yorgunluk ve nöbetler yaşadı. Ancak doktorlar tüm bu semptomları "vertigo" olarak değerlendirerek hastalığını hafife aldı. Durumu giderek kötüleşen Williams, kendi kızını bile tanıyamaz hale geldikten sonra acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan taramalar, beyninde büyük bir tümör olduğunu ortaya çıkardı ve doktorlar ona sadece birkaç saat ömrü kaldığını söyledi.
Marcus'un semptomları arasında gözde ani tembellik, şiddetli kusma ve hafıza kaybı bulunuyordu. 31 yaşındaki eşi Laura Williams, doktorların vertigo teşhisine inanmadı ve eşinin acilen beyin taraması yaptırması için baskı yaptı. Yapılan tetkikler sonucunda Williams’ın beyninde hızla büyüyen ve ölümcül olabilecek bir kitle tespit edildi.