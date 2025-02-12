Doktorlar belirtileri hafife aldı, 35 yaşındaki adamın durumu kötüleşti: Sadece birkaç saat ömrü kaldığını öğrendi

Yoğun bakımda geçen beş günün ardından ailesi, onun hafızasını ve konuşma yetisini yeniden kazanmasına yardımcı olabilmek için fotoğraflar ve sevdiği yiyecekleri getirdi. Kızı Lola için de bu süreç oldukça zordu. Laura, kızının sık sık "Babam neden benimle oynamıyor?" diye sorduğunu ve olanları tam olarak kavrayamadığını belirtti.





