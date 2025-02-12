Doktorlar belirtileri hafife aldı, 35 yaşındaki adamın durumu kötüleşti: Sadece birkaç saat ömrü kaldığını öğrendi

İngiltere’de yaşayan 35 yaşındaki Marcus Williams, aylarca süren baş ağrısı, yorgunluk ve nöbetler yaşadı. Ancak doktorlar tüm bu semptomları "vertigo" olarak değerlendirerek hastalığını hafife aldı. Durumu giderek kötüleşen Williams, kendi kızını bile tanıyamaz hale geldikten sonra acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan taramalar, beyninde büyük bir tümör olduğunu ortaya çıkardı ve doktorlar ona sadece birkaç saat ömrü kaldığını söyledi.

Doktorlar belirtileri hafife aldı, 35 yaşındaki adamın durumu kötüleşti: Sadece birkaç saat ömrü kaldığını öğrendi - 1

Marcus'un semptomları arasında gözde ani tembellik, şiddetli kusma ve hafıza kaybı bulunuyordu. 31 yaşındaki eşi Laura Williams, doktorların vertigo teşhisine inanmadı ve eşinin acilen beyin taraması yaptırması için baskı yaptı. Yapılan tetkikler sonucunda Williams’ın beyninde hızla büyüyen ve ölümcül olabilecek bir kitle tespit edildi.


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Doktorlar belirtileri hafife aldı, 35 yaşındaki adamın durumu kötüleşti: Sadece birkaç saat ömrü kaldığını öğrendi - 2

Doktorlar, hayatta kalabilmesi için acil ameliyat gerektiğini belirtti. Cornwall, Newquay’den bir beyin cerrahı özel olarak operasyon için getirildi. Tam 12 saat süren ameliyat sonucunda tümörün %98’i başarıyla çıkarıldı.

Doktorlar belirtileri hafife aldı, 35 yaşındaki adamın durumu kötüleşti: Sadece birkaç saat ömrü kaldığını öğrendi - 3

AMELİYAT SONRASI ZORLU SÜREÇ

Ekim 2024’te Marcus’a, beyin ve omurilik hücrelerinde hızla büyüyen bir kanser türü olan glioblastoma teşhisi konuldu. Hastalığın ortalama yaşam süresi 12 ila 18 ay arasında değişirken, Marcus’un durumu belirsizliğini koruyor.


Doktorlar belirtileri hafife aldı, 35 yaşındaki adamın durumu kötüleşti: Sadece birkaç saat ömrü kaldığını öğrendi - 4

Yoğun bakımda geçen beş günün ardından ailesi, onun hafızasını ve konuşma yetisini yeniden kazanmasına yardımcı olabilmek için fotoğraflar ve sevdiği yiyecekleri getirdi. Kızı Lola için de bu süreç oldukça zordu. Laura, kızının sık sık "Babam neden benimle oynamıyor?" diye sorduğunu ve olanları tam olarak kavrayamadığını belirtti.


Doktorlar belirtileri hafife aldı, 35 yaşındaki adamın durumu kötüleşti: Sadece birkaç saat ömrü kaldığını öğrendi - 5

MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Marcus, ameliyatın ardından altı haftalık radyoterapi ve kemoterapi sürecine başladı. Şu an hafızasını geri kazanmaya başlasa da zaman zaman nöbetler geçiriyor ve çoğunlukla yatağa bağlı bir yaşam sürdürüyor.

Ailesi, beyin tümörlerine yönelik farkındalık yaratmak ve araştırmalara destek sağlamak için mücadeleye devam ediyor. Laura ve yakın çevresi, Şubat ayı boyunca her gün 10.000 adım atarak bağış toplama etkinliğine katılacak.


Doktorlar belirtileri hafife aldı, 35 yaşındaki adamın durumu kötüleşti: Sadece birkaç saat ömrü kaldığını öğrendi - 6

Laura, "Eşim hayatta olduğu için şanslıyım. Ancak daha fazla araştırma ve tedavi imkânı, başkalarının bizim yaşadıklarımızı yaşamasını önleyebilir. Bu yüzden mücadelemiz devam edecek" dedi.


Doktorlar belirtileri hafife aldı, 35 yaşındaki adamın durumu kötüleşti: Sadece birkaç saat ömrü kaldığını öğrendi - 7

Beyin Tümörü Araştırma Vakfı’ndan Ashley McWilliams, "Marcus, Laura ve Lola'nın yaşadığı süreç, beyin tümörlerinin aileler üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor. Daha iyi teşhis, tedavi ve destek mekanizmaları geliştirmek için acil fonlara ihtiyacımız var" dedi.

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