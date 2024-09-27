Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor

Dünya genelinde yaşanan ölüm nedenleri arasında ilk sırada kalp ve damar hastalıkları yer alıyor. Kadınlarda kalp hastalıkları erkeklere göre daha sinsi ilerliyor. Bu nedenle kalp hastalıkları ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kadınlar erkeklere oranla daha fazla. Kadınlarda sessiz olarak ilerleyen kalp hastalıkları hiçbir belirti göstermeyebiliyor. Peki, kadınlarda kalp damar hastalıklarının sinsice ilerlemesinin nedeni nedir?

Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor - 1

Dünyada her yıl 20 milyon kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Yapılan araştırmalar kadınların erkeklere oranla kalp hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söylüyor.

Ayrıca kadınlardaki kalp hastalıklarının belirtileri erkeklerden daha farklı olabiliyor. Kadınlarda çoğunlukla sessiz ilerleyen kalp damar hastalıkları bazen doktorlar tarafından bile zor teşhis ediliyor.

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Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor - 2

Kalp krizi ve kalp damar hastalıklarıyla ilgili yapılan araştırmalar kardiyovaskülr sisteminin cinsiyete bağlı olarak değişiklik gösterdiğini ortaya koyuyor. Genellikle mikroskobik düzeyde olan bu karmaşık farklılıklar, kadın ve erkeklerin kalp hastalığını nasıl yaşadıklarını etkileyebilir.

Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor - 3

Anatomi: Kadınların daha küçük kan damarları ve kalp odaları vardır. Karıncıklarının duvarları da daha incedir.

Kan sayımı: Kadınların daha az kırmızı kan hücresi vardır. Sonuç olarak, kadınlar herhangi bir zamanda yeterince oksijen alamazlar veya taşıyamazlar.

Kardiyovasküler adaptasyonlar: Yükseklik veya vücut pozisyonundaki değişiklikler (yattıktan sonra hızla ayağa kalkmak gibi) kadınları erkeklerden daha fazla etkiler. Kadınların kan basıncında ani düşüşler veya bayılma olasılığı dahayüksektir .

Hormonlar: Kadınlarda östrojen ve progesteron, erkeklerde ise testosteron baskındır. Bu hormonlar kalp sağlığının ve genel sağlığın birçok yönünü etkileyebilir.

Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor - 4

Teşhiste gecikme kalp krizi gibi ciddi sorunların önlenmesine yardımcı olabilecek ilk müdahalede gecikme anlamına gelebilir.

Bu nedenle kalp hastalığı riskinizi, kadınlardaki semptomları ve kalbinizi nasıl sağlıklı tutacağınızı öğrenmek önemlidir.

Çünkü kadınlar her türlü kalp hastalığına yakalanabilir.Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da en sık görülen kalp hastalığı türü koroner arter hastalığıdır. Ancak daha az yaygın olan ancak kadınları erkeklerden daha sık etkileyen bazı kalp hastalığı türleri var.

Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor - 5

Koroner mikrovasküler hastalık: Kalbin en küçük damarlarında kan akışını engelleyen spazmlardan (ani daralma) kaynaklanan göğüs ağrısı durumudur. Genellikle dinlenme veya rutin aktiviteler sırasında olur.

Bu ciddi durum, kalp krizi veya diğer kalp hastalıkları geçirme riskinizi artırır. Daha küçük damarlardaki tıkanıklıkları görüntüleme testlerinde görmek daha zor olabileceğinden, bu türü teşhis etmek daha zor olabilir.

Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor - 6

Kırık kalp sendromu: Güçlü göğüs ağrısı veya kalp krizi gibi görünen diğer belirtiler. Derin keder, öfke veya şaşkınlık gibi güçlü duyguların stresinden kaynaklanır. Sağlıklı olsanız bile olabilir. Çoğunlukla menopozdan sonra kadınları etkiler ve genellikle kalıcı bir hasara neden olmaz.

Varyant anjina: Kalp atardamarlarındaki spazmlardan kaynaklanan nadir bir şiddetli göğüs ağrısı türüdiür. Ağrı genellikle uyku sırasında bir düzende olur. Varyant anjina nadiren kalp krizine neden olur

Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor - 7

KADINLARDA KALP KRİZİNİN EN NET BELİRTİLERİ

Göğüste donuk, ağır veya keskin olabilen ağrı veya rahatsızlık, Boyun, çene, boğaz, üst karın veya sırtta ağrı, mide bulantısı ya da kusma, olağandışı yorgunluk, fiziksel aktivite sırasında nefes darlığı (yeterince hava alamıyormuş gibi hissetme)

Koroner arter hastalığı olan kadınların egzersiz sırasında değil, dinlenirken veya günlük aktiviteler yaparken göğüs ağrısı çekme olasılığı erkeklerden daha fazladır. Ayrıca zihinsel stresten dolayı göğüs ağrısı hissetme olasılıkları erkeklerden daha fazladır.

Kadınlarda kalp krizi belirtileri de erkeklerden farklı olabilir. Göğüs ağrısı her iki cinsiyette de en sık görülen şikayettir. Ezme veya sıkma gibi hissedilebilir. Ancak kadınların göğüs ağrısı çekme olasılığı erkeklerden biraz daha azdır.

Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor - 8

Kalp krizi sırasında kadınlar şunları hissedebilir:

Göğüste basınç veya sıkışma, sırtın üst kısmında, kollarda, boyunda, çenede veya boğazda ağrı, baş dönmesi olağandışı yorgunluk, hazımsızlık, mide ekşimesi , mide bulantısı veya kusma, karın ağrısı, nefes darlığı Kalp krizleri genellikle filmlerde gördüğümüz ani, dramatik olaylara benzemez. Semptomlar hafif veya güçlü olabilir. Yavaş başlayabilirler. Durabilir ve sonra geri gelebilirler.

Kadınlarda kalp hastalıklarının çok daha tehlikeli olması birçok kadının endişeye kapılmasına sebep oluyor. Ancak kadınlarda kalp hastalığını önleyebilmenin yolları da var.

Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor - 9

Herkesin kontrol altına almak için hedefleyebileceği en önemli 7 risk faktörü;

  • Yüksek kan basıncı.
  • Yüksek kolestorol.
  • Yüksek kan şekeri
  • Egzersiz eksikliği.
  • Sağlıksız diyet.
  • Aşırı kilolu veya obeziteye sahip olmak.
  • Sigara içmek.
Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor - 10

İdeal olarak, erken tedbirler, alışkanlıkların oluşmaya başladığı erken çocukluk döneminde başlar. Ancak 20'li ve 30'lu yaşlarındaki yetişkinler, kalp sağlıklarına dikkat ederek ve risklerini azaltmak için çalışarak sağlıklı bir hayata sahip olmak için büyük bir fark yaratabilirler. Bu değişimin bir gecede olmadığını hatırlamak önemlidir.

Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor - 11

BESLENME DÜZENİ KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Diyet hedeflerinizi yazın ve sağlık uzmanınızdan veya bir diyetisyenden tavsiye alın. Daha fazla yemek istediğiniz tüm yiyecekleri ve daha az yemek veya ortadan kaldırmak istediğiniz yiyecekleri yazın.

Beğendiğiniz tarifleri seçin ve haftalık yemeklerinizi planlayın. Aniden satın almayı önlemek için mağazaya götürülecek bir liste yapın. Paket servisi tercih ediyorsanız, sağlıklı seçeneklerden oluşan kendi kişisel menünüzü oluşturun ve yalnızca bunlar arasından seçim yapın.

Daha sağlıklı yiyecekler bile büyük miktarlarda sağlıksız hale gelebilir. Porsiyonlarınıza dikkat edin ve kalanları yarınki öğle yemeği için saklayabilirsiniz.

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