Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor
Dünya genelinde yaşanan ölüm nedenleri arasında ilk sırada kalp ve damar hastalıkları yer alıyor. Kadınlarda kalp hastalıkları erkeklere göre daha sinsi ilerliyor. Bu nedenle kalp hastalıkları ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kadınlar erkeklere oranla daha fazla. Kadınlarda sessiz olarak ilerleyen kalp hastalıkları hiçbir belirti göstermeyebiliyor. Peki, kadınlarda kalp damar hastalıklarının sinsice ilerlemesinin nedeni nedir?
Dünyada her yıl 20 milyon kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Yapılan araştırmalar kadınların erkeklere oranla kalp hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söylüyor.
Ayrıca kadınlardaki kalp hastalıklarının belirtileri erkeklerden daha farklı olabiliyor. Kadınlarda çoğunlukla sessiz ilerleyen kalp damar hastalıkları bazen doktorlar tarafından bile zor teşhis ediliyor.