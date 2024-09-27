Doktorlar bile zor teşhis ediyor! Kadınlarda daha tehlikeli boyutta, bu belirtiler hayati önem taşıyor

KADINLARDA KALP KRİZİNİN EN NET BELİRTİLERİ

Göğüste donuk, ağır veya keskin olabilen ağrı veya rahatsızlık, Boyun, çene, boğaz, üst karın veya sırtta ağrı, mide bulantısı ya da kusma, olağandışı yorgunluk, fiziksel aktivite sırasında nefes darlığı (yeterince hava alamıyormuş gibi hissetme)



Koroner arter hastalığı olan kadınların egzersiz sırasında değil, dinlenirken veya günlük aktiviteler yaparken göğüs ağrısı çekme olasılığı erkeklerden daha fazladır. Ayrıca zihinsel stresten dolayı göğüs ağrısı hissetme olasılıkları erkeklerden daha fazladır.



Kadınlarda kalp krizi belirtileri de erkeklerden farklı olabilir. Göğüs ağrısı her iki cinsiyette de en sık görülen şikayettir. Ezme veya sıkma gibi hissedilebilir. Ancak kadınların göğüs ağrısı çekme olasılığı erkeklerden biraz daha azdır.