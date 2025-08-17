Doktorlar da şaşırdı: Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!

"İNSAN ISIRIĞININ NE KADAR ŞİDDETLİ BİR YARA YAPABİLECEĞİNİ GÖRMÜŞ OLDUK"

İnsan ağız florasında bulunan bakterilerin normalde bir soruna yol açmadığını ama cilt altı dokuya girdiğinde şiddetli tablolara yol açabileceğini söyleyen Aslan sözlerini şöyle devam etti:

"İnsan ısırığının ne kadar şiddetli bir yara yaptığuını görmüş olduk. Hastanın elini literatürde ilk defa gördüğümüz bir yara şeklinde ampütasyondan kurtarmış olduk.

Literatürde insan ısırığına bağlı yaralar var ama daha ufak yaralar; ampütasyona giden yaralar var ama kurtarılamamış."