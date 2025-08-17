Doktorlar da şaşırdı: Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
İstanbul'da iş yerine giren hırsızlardan birinin elini ısırması sonucu enfeksiyon kapan N.U.'nun kolu, uzun bir tedaviyle kurtarıldı. İnsan ısırığının yol açtığı bu nadir vaka, literatüre girmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, elde oluşan bu yaranın; insan ısırığının ne kadar şiddetli olabileceğini gösterdiğine işaret ediyor.
İstanbul'da esnaflık yapan N.U.'nun eli, bir hırsızın ısırması sonucu enfeksiyon kaptı.
Isırığın şiddetine dikkat çeken uzmanlar, vakanın literatüre girmeye aday olduğunu söyledi.