Doktorlar düzenli tüketilmesini öneriyor: Faydasını duyan sofrasından eksik etmiyor

DİYABET HASTALARI İÇİN İDEAL MİDİR?

Doğal tatlılıklarına rağmen, tatlı patatesler nispeten düşük bir glisemik indekse (GI) sahiptir. Bu, kan şekeri seviyelerinde ani bir artış yerine kademeli bir artışa neden oldukları anlamına gelir. Bu, onları diyabet hastaları veya kan şekerlerini kontrol etmek isteyenler için uygun bir seçenek haline getirir. En iyi sonuçlar için kızartma yerine haşlanmış veya kavrulmuş tatlı patatesleri tercih edin.