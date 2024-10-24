Doktorlar düzenli tüketilmesini öneriyor: Faydasını duyan sofrasından eksik etmiyor
Vücut sağlığınızı koruyabilmek için sebze tüketmelisiniz. Sadece lezzetli yönüyle değil, zengin besin değeriyle doktorların da tavsiye ettiği tatlı patates en sağlıklı sebzelerden biri. Bağışıklığı güçlendirmeye, sindirimi düzenlemeye yardımcı olan tatlı patates, düzenli tüketildiğinde kan şekerini de dengede tutuyor.
Tatlı patatesler, bağışıklığı artırmaktan sindirime yardımcı olmaya kadar uzanan birçok sağlık yararı nedeniyle hem doktorlar hem de beslenme uzmanları tarafından önerilir.
BESİN DEĞERİ AÇISINDAN ZENGİN
Tatlı patatesler besin değeri açısından altın madendir. Vücudumuzun her gün ihtiyaç duyduğu önemli vitaminlerle doludur. Çoğunlukla göz sağlığını iyileştirmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan A Vitamini ve kolajen üretimi ve cilt sağlığındaki rolüyle bilinen C Vitamini gibi besinler bulunur. Bir orta boy tatlı patates (yaklaşık 130 gram) vücuda şu faydalarda bulunur: