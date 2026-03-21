Doktorlar endişeli: Bağırsak kanseri gençlerde neden arttı?
21.03.2026 09:15
Son Güncelleme: 21.03.2026 09:24
NTV - Haber Merkezi
Kalın bağırsak kanseri genellikle 50 yaş üzeri için risk kabul ediliyordu. Ancak bağırsak kanseri artık gençlerde de görülüyor. Peki, bağırsak kanseri 50 yaş altı gençlerde neden arttı?
Uzmanlar, bağırsak kanseri vakalarındaki artışa dikkat çekerek, özellikle 50 yaş altındaki bireylerde bu hastalıktan kaynaklanan ölümlerin hızla arttığını belirtiyor. Yeni bir araştırma, bu hastalığın gençler arasında kanserden ölüm oranlarında başı çaldığını ortaya koydu.
GENÇLERDE BAĞIRSAK KANSERİ
Amerikan Kanser Derneği tarafından yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, kolon kanseri olarak bilinen bağırsak kanseri, 20 ile 49 yaş arasındaki kişilerde ölüm oranlarında benzeri görülmemiş bir artışa yol açıyor. Her yıl, genç yetişkinlerde bağırsak kanseri teşhisinin yaklaşık yüzde 3 oranında arttığı belirtiliyor. 2026 yılında, ABD'de 158 bin 850 yeni bağırsak kanseri vakası ve 55 bin 230 ölüm bekleniyor. Bu artış, yalnızca Amerika'da değil, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülkede de benzer şekilde gözlemleniyor.
"BU HASTALIK ARTIK SADECE İLERİ YAŞ İÇİN RİSK DEĞİL"
Amerikan Kanser Derneği'nde Dr. Ahmedin Jemal, yaptığı açıklamada, "Kolorektal kanserin artık sadece yaşlıların hastalığı olarak adlandırılamayacağı açıkça ortada" dedi. Ayrıca, "1950 sonrası doğan nesillerde görülen bu kanser dalgasının nedenlerini belirlemek için daha fazla araştırma yapmalıyız" diye ekledi.
Bağırsak kanseri, İngiltere'de her yıl yaklaşık 17 bin 700 kişinin ölüme neden olurken, ülke genelinde kanserden ölümlerin ikinci en yaygın nedeni olarak öne çıkıyor. Cancer Research UK tarafından yayımlanan en son veriler, İngiltere'de 25-49 yaş arasındaki kişilerde genel kanser teşhis oranlarının yüzde 24 arttığını gösteriyor.
BESLENMENİN ROLÜ NE?
Cancer Research UK'nin baş klinik uzmanı Profesör Charles Swanton, "Son on yıllarda, İngiltere'deki genç yetişkinlerde kanser görülme oranlarında belirgin bir artış yaşandı. Kanıtlar, 50 yaşın altındaki yetişkinlerde kanser vakalarının arttığını gösteriyor" diyerek bu durumu ciddi bir uyarı olarak nitelendirdi.
Harvard Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü Onkolog Dr. Aparna Parikh, erken başlangıçlı kolorektal kanserin artışını karmaşık bir durum olarak tanımladı. Parikh, "Bu artışın beslenme, çevre ve mikrobiyom faktörlerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Kanser vakalarının neden arttığını anlamak, nasıl müdahale edebileceğimizi ve kanser taraması için yüksek riskli hastaları nasıl belirleyeceğimizi keşfetmemize yardımcı olabilir" dedi.
KALIN BAĞIRSAK KANSERİ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER
Amerikan Kanser Derneği'nin son çalışması, ABD'deki bağırsak kanseri vakalarının analizini içeriyor. Çalışma, 2004 yılından bu yana bağırsak kanseri ölümlerinde yüzde 1 oranında sürekli bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, rektum kanserinin ABD'deki bağırsak kanseri vakalarının yüzde 32'sini oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Bu oran, 2000'li yılların ortalarında yüzde 27 idi.
Rektum kanseri, kalın bağırsağın son bölümünde gelişen ve dışkının vücuttan atılmadan önce depolandığı rektumu etkileyen bir hastalık. Kolon kanseri ise kalın bağırsağın üst kısımlarında gelişiyor. Çalışmalar, yüksek yağlı ve düşük lifli diyetlerin bu artışa katkıda bulunabileceğini öne sürüyor. Bu tür diyetler, kabızlığa yol açarak dışkının kalın bağırsağın alt kısmında daha uzun süre kalmasına neden olabilir, bu da bakterilerin hücre DNA'sına zarar vermesine yol açabilir. Ayrıca, işlenmiş etler ve çevresel kirleticiler gibi faktörler de potansiyel kanserojenlere maruz kalmayı artırıyor.
KALIN BAĞIRSAK KANSERİ RİSKİ NASIL AZALTILIR?
İngiltere'de bağırsak kanseri vakalarındaki artışla ilgili endişeler artarken, uzmanlar bu hastalığın önlenmesi için pek çok öneride bulunuyor. Gastroenteroloji uzmanı Dr. Angad Dhillon, sağlıklı yaşam tarzının önemine değindi: "İnsanların riski azaltmak için alabileceği birçok önleyici tedbir var. Bitkisel ve lifli besinler açısından zengin bir beslenme düzeni, sağlıklı bir kilonun korunması, fiziksel olarak aktif kalma, sigaradan uzak durma, alkol tüketimini sınırlama ve stresi yönetme, bağırsak sağlığını destekleyen önemli faktörlerdir."
Bağırsak kanserinin erken teşhisi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenmesi, genç nesiller için umut verici bir gelecek sağlayabilir.