Doktorlar endişeli: Bağırsak kanseri gençlerde neden arttı?

Amerikan Kanser Derneği'nde Dr. Ahmedin Jemal, yaptığı açıklamada, "Kolorektal kanserin artık sadece yaşlıların hastalığı olarak adlandırılamayacağı açıkça ortada" dedi. Ayrıca, "1950 sonrası doğan nesillerde görülen bu kanser dalgasının nedenlerini belirlemek için daha fazla araştırma yapmalıyız" diye ekledi.

Bağırsak kanseri, İngiltere'de her yıl yaklaşık 17 bin 700 kişinin ölüme neden olurken, ülke genelinde kanserden ölümlerin ikinci en yaygın nedeni olarak öne çıkıyor. Cancer Research UK tarafından yayımlanan en son veriler, İngiltere'de 25-49 yaş arasındaki kişilerde genel kanser teşhis oranlarının yüzde 24 arttığını gösteriyor.

BESLENMENİN ROLÜ NE?

Cancer Research UK'nin baş klinik uzmanı Profesör Charles Swanton, "Son on yıllarda, İngiltere'deki genç yetişkinlerde kanser görülme oranlarında belirgin bir artış yaşandı. Kanıtlar, 50 yaşın altındaki yetişkinlerde kanser vakalarının arttığını gösteriyor" diyerek bu durumu ciddi bir uyarı olarak nitelendirdi.

Harvard Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü Onkolog Dr. Aparna Parikh, erken başlangıçlı kolorektal kanserin artışını karmaşık bir durum olarak tanımladı. Parikh, "Bu artışın beslenme, çevre ve mikrobiyom faktörlerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Kanser vakalarının neden arttığını anlamak, nasıl müdahale edebileceğimizi ve kanser taraması için yüksek riskli hastaları nasıl belirleyeceğimizi keşfetmemize yardımcı olabilir" dedi.