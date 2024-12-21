Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor

Kahve, tahıllar ve hatta meyve suyu gibi gıdalar, gözlerde kaşıntı, hassas cilt, nefes darlığı, şişkinlik veya ishal gibi sağlık sorunlarına neden olduğu iddialarıyla suçlanıyor. Peki, siz de sosyal medyada popülerleşen "küf toksisitesinden" muzdarip olabilir misiniz?

Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor - 1

Sosyal medyada yayılan uyarılar, ekşi mayalı ekmek, peynir gibi bazı gıdaların içerdiği küfün alerji, intolerans ya da toksisite belirtilerine yol açabileceğini öne sürüyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor - 2

Birçok sosyal medya fenomeni, gıdalardaki küfün çeşitli sağlık sorunlarının kaynağı olduğunu iddia ediyor.

Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor - 3

Ancak, tıbbi uzmanlar bu iddialara şüpheyle yaklaşıyor. Warwick Tıp Fakültesi'nden Dr. Jose Costa, "Küflü gıdalara maruz kalmak, kaşıntılı veya şiş gözler ve alerjik astım gibi semptomlara yol açabilir, ancak bu gıda kaynaklı değil, kötü havalandırılmış, nemli ortamlardan kaynaklanır" diyor.

Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor - 4

Dr. Costa, "Küfler birçok farklı gıdada doğal olarak bulunur ve bu gıdaların alerji ya da intoleransa neden olabileceğine dair bir mekanizma ya da kanıt yok" diye ekliyor. Ayrıca, fermente gıdaların örneğin doğal yoğurt, peynir ve ekşi mayalı ekmek sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomuna katkı sağladığını belirtiyor.

Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor - 5

KÜF ALERJİSİ NADİR BİR DURUM

Uzmanlar küf alerjisinin genellikle solunumla ilgili belirtilere yol açtığını ve yiyeceklerden ziyade hava yoluyla taşınan sporlarla ilişkili olduğunu söylüyor. Küften türetilmiş yiyeceklerin çok nadir durumlarda reaksiyonlara neden olabileceğini ifade ediyor.

Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor - 6

Uzmanlar, küfe alerjisi olan kişilerin gıdalarla ilgili alerji geliştirme riskinin az da olsa daha yüksek olabileceğini kabul ediyor

Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor - 7

. Ancak, bu gibi durumlarda diyet değişikliği yapılmasının yalnızca bir sağlık profesyonelinin yönlendirmesiyle olması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor - 8

ARAŞTIRMALAR DAHA FAZLA KANITA İHTİYAÇ DUYUYOR

Yapılan araştırmalar, küf intoleransına dair bilimsel bir test olmadığını ve böyle bir durumun varlığına ilişkin kesin bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor - 9

Bunun yerine, semptomlarını gözlemlemek isteyen kişilere, bir gıda günlüğü tutmalarını öneriyor.

Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor - 10

Sonuç olarak, uzmanlar, fermente gıdaların ve doğal küf içeren yiyeceklerin genelde sağlıklı bir diyetin parçası olduğunu, sosyal medyada yayılan iddialara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

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