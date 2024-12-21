Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor
Kahve, tahıllar ve hatta meyve suyu gibi gıdalar, gözlerde kaşıntı, hassas cilt, nefes darlığı, şişkinlik veya ishal gibi sağlık sorunlarına neden olduğu iddialarıyla suçlanıyor. Peki, siz de sosyal medyada popülerleşen "küf toksisitesinden" muzdarip olabilir misiniz?
Sosyal medyada yayılan uyarılar, ekşi mayalı ekmek, peynir gibi bazı gıdaların içerdiği küfün alerji, intolerans ya da toksisite belirtilerine yol açabileceğini öne sürüyor.