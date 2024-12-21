Doktorlar gerçeği açıkladı: İnternette yayıldı, besinlerin içinde bulunuyor

Dr. Costa, "Küfler birçok farklı gıdada doğal olarak bulunur ve bu gıdaların alerji ya da intoleransa neden olabileceğine dair bir mekanizma ya da kanıt yok" diye ekliyor. Ayrıca, fermente gıdaların örneğin doğal yoğurt, peynir ve ekşi mayalı ekmek sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomuna katkı sağladığını belirtiyor.