Doktorlar kalın bağırsak kanserinin temel nedenini açıkladı: Bu hata fark etmeden ölüme sürüklüyor
Dünya genelinde oldukça sık görülen kanser türlerinden biri olan kalın bağırsak(kolon) kanseri hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir. Kanser kaynaklı ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer alan kalın bağırsak kanseri son derece sinsi ilerleyebilir. Bu nedenle erken tanı hayati önem taşır. Kalın bağırsak kanseri hakkında bazı doğru bilinen yanlış var. İşte onlardan bazıları.
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) verilerine göre, kalın bağırsak kanseri, tüm kanserler arasında sıklık açısından ilk 3’te yer alır. Kalın bağırsak kanseri hem erkeklerde hem de kadınlarda yaygın olarak görülebilir.