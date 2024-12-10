Doktorlar kalın bağırsak kanserinin temel nedenini açıkladı: Bu hata fark etmeden ölüme sürüklüyor

Uzmanlar, genetiğin her ne kadar kanser gelişimi üzerinde etkisi olsa da; yaşam tarzının da büyük bir etkisi olduğu konusunda uyarıyor. Örneğin; Southwestern Tıp Merkezi'nin yaptığı açıklamada; vakaların oldukça küçük bir yüzdesinde aile öyküsü olduğu belirtildi. Daha büyük bir yüzdelik ise; sigara ve alkol kullanımı, hareketsiz bir yaşam stili veya kötü beslenme gibi yaşam tarzına sahipti. Üstelik kolon kanseri teşhislerinin yaklaşık %70'inin, "kalıtsal olmayan çevresel etkenler" sebebiyle olduğu da açıklamalarının arasında yer alıyor.