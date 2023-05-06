Doktorları şaşırtan görüntü: Tenyalar organlarını delik deşik etti

Brezilyalı doktorlar, kendilerini şaşırtan bir vakanın röntgen görüntülerini paylaştı. İyileşmeyen öksürük ve baş ağrısı şikayeti olan hastanın uzun bir zamandır tenyalar tarafından tarafından organlarının delik deşik edildiği ortaya çıktı. Bilim insanları, parazit hastalıkların ölümcül olabileceğini belirterek, gıda hijyenine dikkat edilmesini istedi.

Doktorları şaşırtan görüntü: Tenyalar organlarını delik deşik etti - 1

Brezilyalı doktorlar, kendilerine öksürük ve baş ağrısı şikayetiyle gelen bir hastanın vücudunun yüzlerce tenyaya ev sahipleri yaptığını ortaya çıkardı. 

SAĞLIK HABERLERİ

Doktorları şaşırtan görüntü: Tenyalar organlarını delik deşik etti - 2

Bir doktorun Twitter'da paylaştığı  röntgen, her biri bir parazitin yerleşmiş  kalıntılarını temsil eden yüzlerce parlak lekeyi gösterdi.

Doktorları şaşırtan görüntü: Tenyalar organlarını delik deşik etti - 3

SİSTİSERKOZ NEDİR?

Sistiserkoz olarak adlandırılan durum, normalde bağırsaklarda yaşayan bir tenya türünün larvalarının kas veya beyin gibi dokulara girmesiyle ortaya çıkıyor. İnsanlar, başta et ve yıkanmamış meyve ve sevze olmak üzere kontamine yiyecekleri kazara yutarak bu tenyalar ile enfekte oluyor. Larvalar, deriden hissedilebilen kistler şeklinde  sert yumrular oluşturuyor.

Doktorları şaşırtan görüntü: Tenyalar organlarını delik deşik etti - 4

Bununla birlikte, tenyalar hızla öldüğü için durum genellikle zararsız olarak kabul ediliyor. Ancak ölü tenyalar geride bıraktığı kistler ölüme varabilen sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Kistler akciğerlerinize yapıştığında ise öksürük ve göğüs ağrısı oluşuyor.

Doktorları şaşırtan görüntü: Tenyalar organlarını delik deşik etti - 5

Diğer taraftan, beyinde veya omurilikte gelişen kistler  nörosistiseroz adı verilen bir duruma yol açabiliyor. Nörosistiseroz, tenya enfeksiyonunun en ciddi şeklini oluşturuyor ve dünya genelinde epilepsi ve nöbetlerin yaygın bir nedeni olarak kabul ediliyor.

Doktorları şaşırtan görüntü: Tenyalar organlarını delik deşik etti - 6

Görüntüyü paylaşan Brezilya'daki Botucatu'daki Hospital das Clínicas'tan Dr. Vitor Borin de Souza, hastanın öksürük şikayetiyle geldiğini  ve durumun MRI ile rontgen taramalarında anlaşıldığını söyledi. 

De Souza, "Bu vakalarda kistleri çıkarmak için genellikle ameliyat gerekir. Kistler, tenya yumurtaları ile ilk enfeksiyondan sadece aylar veya yıllar sonra gelişebilir." dedi.

Doktorları şaşırtan görüntü: Tenyalar organlarını delik deşik etti - 7

HİNDİSTAN'DA BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, geçen ay, Hindistan'da bir genç tenyaların beynine yumurta bırakması ve bu durumun onu bilinçsiz bırakması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorları şaşırtan görüntü: Tenyalar organlarını delik deşik etti - 8

Hindistan, Faridabad'daki ESIC Tıp Fakültesi ve Hastanesi'ndeki doktorlar, 18 yaşındaki gencin  beyninin dış tabakasına gömülü parazit kistleri buldu.
Bu durumda doktorlar, tenya kistlerinin sayısı nedeniyle tipik olarak kullanılan anti-paraziter ilaçların bir seçenek olmadığını söyledi. Ciddi vakalarda, ilaçlar beyindeki iltihaplanmayı daha da kötüleştirerek durumu daha ölümcül hale getirebiliyor.

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