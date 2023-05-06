Doktorları şaşırtan görüntü: Tenyalar organlarını delik deşik etti

Brezilyalı doktorlar, kendilerine öksürük ve baş ağrısı şikayetiyle gelen bir hastanın vücudunun yüzlerce tenyaya ev sahipleri yaptığını ortaya çıkardı.
Bir doktorun Twitter'da paylaştığı röntgen, her biri bir parazitin yerleşmiş kalıntılarını temsil eden yüzlerce parlak lekeyi gösterdi.
Sistiserkoz olarak adlandırılan durum, normalde bağırsaklarda yaşayan bir tenya türünün larvalarının kas veya beyin gibi dokulara girmesiyle ortaya çıkıyor. İnsanlar, başta et ve yıkanmamış meyve ve sevze olmak üzere kontamine yiyecekleri kazara yutarak bu tenyalar ile enfekte oluyor. Larvalar, deriden hissedilebilen kistler şeklinde sert yumrular oluşturuyor.
Bununla birlikte, tenyalar hızla öldüğü için durum genellikle zararsız olarak kabul ediliyor. Ancak ölü tenyalar geride bıraktığı kistler ölüme varabilen sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Kistler akciğerlerinize yapıştığında ise öksürük ve göğüs ağrısı oluşuyor.
Diğer taraftan, beyinde veya omurilikte gelişen kistler nörosistiseroz adı verilen bir duruma yol açabiliyor. Nörosistiseroz, tenya enfeksiyonunun en ciddi şeklini oluşturuyor ve dünya genelinde epilepsi ve nöbetlerin yaygın bir nedeni olarak kabul ediliyor.
Görüntüyü paylaşan Brezilya'daki Botucatu'daki Hospital das Clínicas'tan Dr. Vitor Borin de Souza, hastanın öksürük şikayetiyle geldiğini ve durumun MRI ile rontgen taramalarında anlaşıldığını söyledi.
De Souza, "Bu vakalarda kistleri çıkarmak için genellikle ameliyat gerekir. Kistler, tenya yumurtaları ile ilk enfeksiyondan sadece aylar veya yıllar sonra gelişebilir." dedi.
Öte yandan, geçen ay, Hindistan'da bir genç tenyaların beynine yumurta bırakması ve bu durumun onu bilinçsiz bırakması nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Hindistan, Faridabad'daki ESIC Tıp Fakültesi ve Hastanesi'ndeki doktorlar, 18 yaşındaki gencin beyninin dış tabakasına gömülü parazit kistleri buldu.
Bu durumda doktorlar, tenya kistlerinin sayısı nedeniyle tipik olarak kullanılan anti-paraziter ilaçların bir seçenek olmadığını söyledi. Ciddi vakalarda, ilaçlar beyindeki iltihaplanmayı daha da kötüleştirerek durumu daha ölümcül hale getirebiliyor.