Doktorları şaşırtan görüntü: Tenyalar organlarını delik deşik etti

SİSTİSERKOZ NEDİR?

Sistiserkoz olarak adlandırılan durum, normalde bağırsaklarda yaşayan bir tenya türünün larvalarının kas veya beyin gibi dokulara girmesiyle ortaya çıkıyor. İnsanlar, başta et ve yıkanmamış meyve ve sevze olmak üzere kontamine yiyecekleri kazara yutarak bu tenyalar ile enfekte oluyor. Larvalar, deriden hissedilebilen kistler şeklinde sert yumrular oluşturuyor.