Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş

Her yaşta görünmek hem cilt hem de vücut sağlığınızı korumak için bazı kurallara dikkat etmelisiniz. Erken yaşlanmanın pek çok nedeni olabilir. Yetersiz ve sağlıksız beslenme, stres, güneşten korunmamak özellikle cildin çok hızlı yaşlanmasına sebep olabilir. Ancak beslenme alışkanlıklarınız ve tükettiğiniz her besin de vücudunuzun genç kalması için önemli. Çünkü sağlıksız beslenme alışkanlıkları vücudunuzun hızlı bir şekilde yaşlanmasına sebep oluyor.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 1

Cildinizin ve vücudunuzun erken yaşlanmasını önlemek için sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz. Çünkü cildinizdeki sivilcelerin, ince çizgilerin ve kırışıklıkların sebebi tükettiğiniz sağlıksız besinler olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 2

Uzman Dermatolog Dr. Michele Green, çevresel faktörlerin, genlerin ve cilt bakım rutinlerinin cildi etkileyebileceğini herkes bilse de yemeklerin cildi nasıl etkilediği konusunda çok az insanın farkında olduğunu söylüyor.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 3

Dr. Green, cilt sağlığı ile beslenme arasındaki ilişkiye yakından bakıldığında, bilinenin aksine daha fazla zarar verdiğini gösteren bazı yiyecekler olduğunu söylüyor.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 4

Kırışıklıklar, özellikle işlenmiş gıdalar, süt ürünleri, şeker ve kızarmış yiyecekler gibi besinler tarafından oluşturulur. Bu yiyeceklere elinizi bile sürmemek bu nedenle önem taşıyor.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 5

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

İşlenmiş etin yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini belirten uzman dermatolog Dr. Yoram Harth, vücudun iltihaplanmasına neden olduğunu söylüyor. Örneğin, patates ve sosisli bir tabak, yaşlanmanızın en büyük nedeni olabilir.

Kahvaltılık sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etlerin sağlığınız için korkunç olduğu açıklansa da, bu yiyecek kategorisi bir bütün olarak sağlıksız. Bu nedenle, bağımsız bir bölümü hak ediyor.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 6

Sosisli sandviçler, şarküteri etleri, paketlenmiş sucuk ve daha fazlası, diyetinizden tamamen çıkarılmamışsa, mümkün olduğunca kaçınılması gerekilen gıdalar arasında yer alıyor

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 7

.“Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etleri 1. grup kanserojen olarak sınıflandırdı, yani kansere neden olduğu biliniyor. Lago, “İşlenmiş etler, taze ette bulunmayan kimyasallar içerir” diyor.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 8

YÜKSEK DOYMUŞ YAĞ İÇEREN ET

Dr. Green'e göre, yüksek doymuş yağ içeren et tüketimi sivilcelerin ortaya çıkmasına neden olur. Bunun nedeni, daha yağlı et kesiminin daha yüksek seviyelerde insülin ile ilişkili olmasıdır. İnsülin büyüme faktörü, sebum üretimini uyarır ve bu da akne oluşumuna neden olur.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 9

Dr. Green, yağlı et yerine daha yağsız proteinleri tüketin. Bu sayede cilt üzerindeki etkisi önemli ölçüde azalır.

Tavuk, hindi ve balık gibi etler, kaliteli ve daha az yağ içeren alternatifler olarak akne oluşumunu da önleyebilir.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 10

ŞEKERLİ GIDALAR VE İÇECEKLER

Yüksek miktarda şeker içeren besinler ve içecekler, kan şekeri düzeylerini yükseltir ve insülin direncine yol açabilir. Bu durum, ciltte kırışıklıklara ve diğer yaşlanma belirtilerine neden olabilir. Öyle ki uzmanlar bu şekerli besinlerin tütün kadar zararlı olduğunu söylüyor.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 11

Rafine karbonhidartlara beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna, hamur işleri, pizza ve daha fazlası dahildir

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 12

Lago, “Rafine tahıl ürünlerinin vücudumuzda iltihaplanmayı teşvik ettiği biliniyor, genellikle şeker oranı daha yüksek ve obezite ile de ilişkili” dedi.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 13

BEYAZ EKMEK

Rafine edilmiş karbonhidratlar, hızlı bir şekilde kan şekerini yükseltir ve uzun vadede insülin direnci ve iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durum, yaşlanma sürecini hızlandırabilir.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 14

Tam buğday ekmeği, çavdar veya tam buğday unundan yapılan ekmekler kesinlikle sağlıklıdır. Ancak konu beyaz ekmek olduğunda sonuçlar o kadar da iyi değildir

20. yüzyılda, un ve maya değişti bununla beraber yoğun enerji ve katkı maddelerinin yerini aldı.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 15

SÜT ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİ

Birçok süt ürünü, özellikle inek sütü olmak üzere, akne oluşumunda etkilidir. İnsülin benzeri büyüme faktörü 1'i (IGF-1) artıran inek sütü ürünleri, cildin yağ bezlerinin boyutunu artırır.

Süt ürünlerini fazla tüketmek, daha fazla sebum üretimine ve daha fazla sivilce oluşumuna neden olduğu için yaşlanmayı önemli ölçüde etkiler.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 16


İlginç bir şekilde, az yağlı ve yağsız süt, normal sütten daha fazla sivilce üretti. Bunun nedeninin, az yağlı süt ürünlerinde bulunan daha yüksek şeker içeriği olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş - 17

MAYONEZ

Mayonez, omega-6 açısından zengin yağlarda yüksek olduğu için cilt üzerindeki bazı hasarların sebebi haline gelebilir. Erken yaşlarda ortaya çıkan kırışıklar ve yüksek yağ içeriği sivilce ve cilt tonu eşitsizliğine neden olur.

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