Doktorların "ağzınıza bile sürmeyin" dediği o besin! Meğer tütün kadar zehirliymiş

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

İşlenmiş etin yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini belirten uzman dermatolog Dr. Yoram Harth, vücudun iltihaplanmasına neden olduğunu söylüyor. Örneğin, patates ve sosisli bir tabak, yaşlanmanızın en büyük nedeni olabilir.



Kahvaltılık sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etlerin sağlığınız için korkunç olduğu açıklansa da, bu yiyecek kategorisi bir bütün olarak sağlıksız. Bu nedenle, bağımsız bir bölümü hak ediyor.