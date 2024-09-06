Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor
Son dönemin popüler besini haline gelen ve içeriğiyle tam bir vitamin bombası olan kemik suyu, sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Dana, keçi, kuzu, balık veya tavuk gibi hayvanların kemiklerini ve bağ dokularını kaynatmakla yapılan kemik suyunu haftada 1 kez tüketmenin vücuda inanılmaz faydası var.
Sağlıklı beslenme denince akla ilk gelen şey kemik suyu olmayabilir. Ancak yaşlanma karşıtı etkiler gibi sağlık açısından pek çok faydası var.
Doktorların bile tüketilmesini önerdiği kemik suyu özellikle kas, kemik ve eklemler için çok yararlı.