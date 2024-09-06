Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor

Son dönemin popüler besini haline gelen ve içeriğiyle tam bir vitamin bombası olan kemik suyu, sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Dana, keçi, kuzu, balık veya tavuk gibi hayvanların kemiklerini ve bağ dokularını kaynatmakla yapılan kemik suyunu haftada 1 kez tüketmenin vücuda inanılmaz faydası var.

Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 1

Sağlıklı beslenme denince akla ilk gelen şey kemik suyu olmayabilir. Ancak yaşlanma karşıtı etkiler gibi sağlık açısından pek çok faydası var.
Doktorların bile tüketilmesini önerdiği kemik suyu özellikle kas, kemik ve eklemler için çok yararlı.

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Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 2

Bu geleneksel et suyu önemli mineraller, diğer kolajen yardımcı faktörleri ve sağlıklı kolajen proteini (birçok amino asit) açısından zengindir. Bir fincan kemik suyu aşağıdaki besin değerlerine sahiptir:

Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 3

  • Toplam Yağ: 0 gr
  • Doymuş Yağ: 0 gr
  • Kalori: 121
  • Toplam Şeker: 1 gr
  • Toplam Karbonhidrat: 4 gr
  • Diyet Lifi: 1 gr
  • Protein: 9 gr
  • Demir: 1 mg (%6 Günlük Değer)
  • Sodyum: 391 mg
  • C Vitamini: 6 mg (%7 DV)
  • A Vitamini: 225 mcg (%25 DV)
Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 4

HAFTADA 1 KEZ KEMİK SUYU TÜKETMENİN VÜCUDA 5 FAYDASI

1- EKLEM GÜÇLENDİRME

Kolajen kemik suyunda bol miktarda bulunur. Kolajen proteini vücudumuzun tendonlarına, bağlarına, cildine ve kemiklerine yapı kazandırır.

Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 5

Kolajen açısından zengin öğünler tüketmek, kemikleri çevreleyen dokunun zamanla yaşlanıp bozulduğu zayıf kemikleri ve eklem rahatsızlıklarını tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Haftada bir kez kemik suyu tüketmek vücuda kolajen sağlar, bu da hasarlı eklemlerin iyileşmesine yardımcı olabilir ve motor hareketleri sırasında rahatsızlığı hafifletebilir.

Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 6

2- KASLARI GELİŞTİRİR

Kemik suyu harika bir doğal protein kaynağıdır ve spor salonuna gidenler için bir nimettir. Kemik suyu sadece bir bardakta 10 grama kadar protein içerebilir.

Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 7

Bir bireyin günde ortalama 54 gram proteine ​​ihtiyacı vardır. Protein, kemik suyu tüketmekten kolayca elde edilebilecek diğer faydaların yanı sıra sizi daha uzun süre tok tutmaya yardımcı olur ve kas oluşturur.

Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 8

3- KİLO KAYBINI DESTEKLER

Kemik suyu kilo kaybına yardımcı olabilir. Yüksek protein içeriği nedeniyle kalori kısıtlamasını teşvik eder ve vücudun daha uzun süre tok hissetmesini sağlar.

Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 9

Journal of Renal Nutrition'da yayınlanan 2017 tarihli bir araştırmaya göre, ortalama bir bardak tavuk kemiği suyu, ortalama bir bardak normal tavuk suyundan daha fazla proteine ​​sahiptir. Bu, sizi daha uzun süre tok tutarak yiyecek isteklerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 10

4- YAŞLANMAYI ÖNLER

Otla beslenen hayvanlardan elde edilen hayvan kemiği suyunda, genç ve sıkı bir cilt için gerekli bir protein olan çok miktarda kolajen bulunur.

Kemik suyunda bulunan kolajen ve vitaminler ve mineraller, özellikle A vitamini, cildin genç ve parlak kalmasına yardımcı olur. Bunu tüketerek cildinizdeki kırışıklıkları ve ince çizgileri en aza indirebilirsiniz.

Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 11

5- İLTİHAPLANMAYI AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Kemik suyu, kolajen, glutamin ve glisin gibi iltihap önleyici maddelerden oluşur. Bu, artrit veya vücutta sağlık sorunlarına yol açabilecek herhangi bir iltihap gibi tüm iltihaplı hastalıkları hafifletmeye yardımcı olur.

Doktorların bile ilacı! Eklemleri güçlendiren doğal vitamin hazinesi: 1 kaşığı vücuttaki iltihabı söküp atıyor - 12

Kemik suyunda bulunan bir amino asit olan glisinin kronik iltihabın önlenmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

ÖNEMLİ! Kemik suyunun sağlığa ciddi faydaları bulunur ancak kemik suyunu beslenme rutinize dahil etmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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