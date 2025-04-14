Doktorların önerdiği 5 günlük rutin: Daha sağlıklı yaşamın altın anahtarı

1. HER GÜN AKTİF OLUN

Egzersiz, vücudu ve zihni sağlıklı tutmak için önemlidir. Doktorunuz her gün en az 30 dakika orta düzeyde egzersiz yapmanızı önerebilir. Bu yürüyüş, bisiklete binme veya yoga yapmak olabilir. Düzenli egzersiz yapmak sizi formda tutar, kilonuzu kontrol eder, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıkları uzak tutar ve endorfin salgılayarak ruh halinizi iyileştirir. Sevdiğiniz bir şeyi yapmak sizi motive edecektir.





