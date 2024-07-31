Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş

Sabah kahvaltılarının, salataların vazgeçilmezi olan domates ve salatalık birlikte tüketildiğinde vücuda zarar veriyor. Yaz kış demeden sofralardan eksik etmediğiniz domates ve salatalığı birlikte tüketmek birçok sindirim sorununa sebep olabiliyor.Bu sebeple uzmanlar bu iki besinin birlikte tüketilmemesini öneriyor.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 1

Yaz kış demeden sofralardan eksik etmediğimiz kahvatıda, akşam yemeklerinde sıklıkla tükettiğimiz domates salatalık ikilisi meğer birlikte tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabiliyormuş.

SAĞLIK HABERLERİ

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 2

Ancak domates ve salatalığın birlikte tüketiminin hiç bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı. Bazı insanların sindirim sistemleri farklı tepki verebilir. Örneğin, bazı kişiler domatesin asidik doğasından dolayı mide problemleri yaşayabilir.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 3

Aynı şekilde, bazı insanlar salatalığın sindirim sorunlarına yol açabileceğini düşünebilir. Bu tür durumlar kişisel toleranslara bağlıdır.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 4

Salatalık ve domates birbiriyle uyumlu sebzeler değiller. Bu iki sebze mideye ulaştığında fermantasyon başlıyor

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 5

Karın boşluğunda sindirim için salınan asitte birçok sindirim problemine sebep olabiliyor.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 6

Bu yüzden asla birlikte tüketilmemeli. Özellikle midesi hassas olanlar buna çok dikkat etmeli.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 7

SİNDİRİM SÜRELERİ BİRBİRİNDEN FARKLI

Sağlıklı beslenme ve yaşam önerileriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay'da domates ve salatalığın birlikte tüketilmesinin zararına dikkat çekmişti.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 8

Prof. Dr. Karatay, "Birbirinden farklı sindirim sürelerine sahip olan domates ve salatalık farklı zamanlarda sindirime girmektedir.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 9

Birbirinden farklı sindirim süreleri bulunan besinleri bir arada tüketmek vücudu yoran durumlar arasında yer alırken mideyi ve bağırsakları yıpratmaktadır.

Hızlı sindirilen salatalık yavaş sindirilen domates de bir araya geldiğinde ise bağırsaklar neye uğradığını şaşırıyor." demişti.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 10

DOMATESİ AÇ KARNINA TÜKETMEYİN

Yemeklerin vazgeçilmezi olan domatesin faydaları kadar zararları da var. Domatesi aç karnına tüketmek mide asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olur. Bu yüzden aç karnına domates tüketmek oldukça zararlıdır.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 11

FAZLA DOMATES TÜKETİMİ BÖBREKLERİ YORABİLİR

Bazı insanlar için yüksek potasyum alımı problem yaratabilir, özellikle böbrek sorunu olanlar için doktor gözetiminde tüketilmelidir.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 12

Böbrek taşına yol açan oksalat minerali, domateste yüksek miktarda bulunur. Bu da aşırı domates yemenin, böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu gösterir.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 13

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'na göre, ilerlemiş kronik böbrek hastalığı olan kişiler potasyum alımını sınırlamalıdır ve domatesler, potasyum açısından zengindir.

Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş - 14

MİDE RAHATSIZLIKLARINI TETİKLER

Domates, yüksek asit içeriği nedeniyle bazı kişilerde mide ekşimesi veya reflü semptomlarına neden olabilir. Özellikle hassas mideye sahip olanlar bu durumu deneyimleyebilir.

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