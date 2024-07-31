Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş
Sabah kahvaltılarının, salataların vazgeçilmezi olan domates ve salatalık birlikte tüketildiğinde vücuda zarar veriyor. Yaz kış demeden sofralardan eksik etmediğiniz domates ve salatalığı birlikte tüketmek birçok sindirim sorununa sebep olabiliyor.Bu sebeple uzmanlar bu iki besinin birlikte tüketilmemesini öneriyor.
Yaz kış demeden sofralardan eksik etmediğimiz kahvatıda, akşam yemeklerinde sıklıkla tükettiğimiz domates salatalık ikilisi meğer birlikte tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabiliyormuş.