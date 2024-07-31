Domates ve salatalığı aynı anda yemeyin! Meğer yavaş yavaş organları zehirliyormuş

DOMATESİ AÇ KARNINA TÜKETMEYİN

Yemeklerin vazgeçilmezi olan domatesin faydaları kadar zararları da var. Domatesi aç karnına tüketmek mide asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olur. Bu yüzden aç karnına domates tüketmek oldukça zararlıdır.