Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş

Domates ve salatalık hem kahvaltıda hem de günün diğer öğünlerinde birlikte tüketilen besinler arasında yer alıyor. Sofranızdan eksik etmediğiniz domates ve salatalık birlikte tüketildiğinde vücut için son derece zararlı olabiliyor. Peki, Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur?

Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş - 1

Domates ve salatalık vücuda pek çok fayda sağlayan sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Genellikle birlikte tüketilen bu ikili aslında vücuda zarar verebiliyor. Uzmanlar bu iki besinin birlikte tüketilmemesini öneriyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş - 2

Yaz kış demeden sofralardan eksik etmediğimiz kahvatıda, akşam yemeklerinde sıklıkla tükettiğimiz domates salatalık ikilisi meğer birlikte tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabiliyormuş.

Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş - 3

Domates ve salatalık sağlıklı ve besleyici besinler arasında yer alır. Hatta bu ikili salata da sıklıkla kullanılır ve herkes tarafından severek tüketilir.

Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş - 4

Ancak domates ve salatalığın birlikte tüketiminin hiç bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı. Bazı insanların sindirim sistemleri farklı tepki verebilir. Örneğin, bazı kişiler domatesin asidik doğasından dolayı mide problemleri yaşayabilir.

Aynı şekilde, bazı insanlar salatalığın sindirim sorunlarına yol açabileceğini düşünebilir. Bu tür durumlar kişisel toleranslara bağlıdır.

Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş - 5

Salatalık ve domates birbiriyle uyumlu sebzeler değiller. Bu iki sebze mideye ulaştığında fermantasyon başlıyor.Karın boşluğunda sindirim için salınan asitte birçok sindirim problemine sebep olabiliyor. Bu yüzden asla birlikte tüketilmemeli. Özellikle midesi hassas olanlar buna çok dikkat etmeli.

Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş - 6

SİNDİRİM SÜRELERİ BİRBİRİNDEN FARKLI

Sağlıklı beslenme ve yaşam önerileriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay'da domates ve salatalığın birlikte tüketilmesinin zararına dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Karatay, "Birbirinden farklı sindirim sürelerine sahip olan domates ve salatalık farklı zamanlarda sindirime girmektedir. Birbirinden farklı sindirim süreleri bulunan besinleri bir arada tüketmek vücudu yoran durumlar arasında yer alırken mideyi ve bağırsakları yıpratmaktadır. Hızlı sindirilen salatalık yavaş sindirilen domates de bir araya geldiğinde ise bağırsaklar neye uğradığını şaşırıyor." demişti.

Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş - 7

DOMATESİ AÇ KARNINA TÜKETMEYİN


Yemeklerin vazgeçilmezi olan domatesin faydaları kadar zararları da var. Domatesi aç karnına tüketmek mide asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olur. Bu yüzden aç karnına domates tüketmek oldukça zararlıdır.

Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş - 8

FAZLA DOMATES TÜKETİMİ BÖBREKLERİ YORABİLİR

Bazı insanlar için yüksek potasyum alımı problem yaratabilir, özellikle böbrek sorunu olanlar için doktor gözetiminde tüketilmelidir. Böbrek taşına yol açan oksalat minerali, domateste yüksek miktarda bulunur. Bu da aşırı domates yemenin, böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu gösterir.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'na göre, ilerlemiş kronik böbrek hastalığı olan kişiler potasyum alımını sınırlamalıdır ve domatesler, potasyum açısından zengindir.

Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş - 9

MİDE RAHATSIZLIKLARINI TETİKLER

Domates, yüksek asit içeriği nedeniyle bazı kişilerde mide ekşimesi veya reflü semptomlarına neden olabilir. Özellikle hassas mideye sahip olanlar bu durumu deneyimleyebilir.

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