Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş
Domates ve salatalık hem kahvaltıda hem de günün diğer öğünlerinde birlikte tüketilen besinler arasında yer alıyor. Sofranızdan eksik etmediğiniz domates ve salatalık birlikte tüketildiğinde vücut için son derece zararlı olabiliyor. Peki, Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur?
Domates ve salatalık vücuda pek çok fayda sağlayan sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Genellikle birlikte tüketilen bu ikili aslında vücuda zarar verebiliyor. Uzmanlar bu iki besinin birlikte tüketilmemesini öneriyor.