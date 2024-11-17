Domates ve salatalığı birlikte yiyince neler olur? Meğer bu zararını kimse bilmiyormuş

FAZLA DOMATES TÜKETİMİ BÖBREKLERİ YORABİLİR

Bazı insanlar için yüksek potasyum alımı problem yaratabilir, özellikle böbrek sorunu olanlar için doktor gözetiminde tüketilmelidir. Böbrek taşına yol açan oksalat minerali, domateste yüksek miktarda bulunur. Bu da aşırı domates yemenin, böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu gösterir.



ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'na göre, ilerlemiş kronik böbrek hastalığı olan kişiler potasyum alımını sınırlamalıdır ve domatesler, potasyum açısından zengindir.



