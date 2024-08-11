Domatesi kahvaltıda yiyenleri bekleyen tehlike! Bu zararını duyan bir daha ağzına sürmüyor
Lezzetli kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alan domatesin bu zararını duyan şaşırıyor. Domates içerisinde bol miktarda vitamin barındırdığı için sağlıklı besinler arasında yer alır. Ancak domatesi aç karnına ya da sabah kahvaltılarında yemek bazı sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.
Her öğün tükettiğiniz özellikle de kahvaltı sofraların vazgeçilmesi olan domatesin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Güçlü bir likopen ve potasyum zengini olan domates sağlıklı besinler listesinde ilk sıralarda.