Domatesi kahvaltıda yiyenleri bekleyen tehlike! Bu zararını duyan bir daha ağzına sürmüyor

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Domateslerin, özellikle kanın pıhtılaşmasını yönetmek için kullanılanlar veya varfarin gibi kan incelticiler olmak üzere belirli ilaçlarla etkileşime girebilecek bileşikler içerdiğinin farkında olmak çok önemlidir. Domates, bu ilaçların etkinliğini etkileyebilen K vitamini içerir. Kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız, herhangi bir potansiyel etkileşim veya olumsuz etki olmadığından emin olmak için domates tüketiminizi sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Uygun domates tüketimine rehberlik edebilir ve ilaç rejiminizi buna göre izleyebilirler.



Bunun üzerine sağlığınıza dikkat edin ve domatesi sağlık durumunuza ve komplikasyonlarınıza göre daha da önemlisi bir uzman tarafından önerildiğinde tüketmeyi tercih edin.



ÖNEMLİ! Bazı besinlerin tüketimi vücudunuzda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Domates de bunlardan biri. Bu sebeple mutlaka bir beslenme uzmana danışın.