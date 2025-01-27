Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu

Lambert, tatlı mısırın dondurulduğunda 'en üst seviyede' besin değeri sağladığını, doğal tatlılığını ve besin seviyelerini koruduğunu söylüyor.



Lambert 'Dondurulmuş mısır, taze mısırdan daha fazla C vitamini içerir. Ayrıca taze tatlı mısır, toplandıktan sonraki 12 saat içinde şeker içeriğinin yüzde 50'sini kaybeder, bu da dondurulmuş mısırı genellikle çok daha lezzetli bir seçenek haline getirir' açıklamasında bulundu.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.