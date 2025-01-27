Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu

Dondurulmuş besinlerin tüketiminin genellikle sağlıksız olduğu bilinir. Ancak dondurulmuş yiyecekler besleyici ve bilişsel sağlık için faydalı olabilir. Çilek, yapraklı yeşillikler, turpgiller, yağlı balık ve edamame, hafızayı destekleyen, iltihabı azaltan ve beyin fonksiyonlarını artıran besin içerikleri nedeniyle öne çıkar. Peki, bu besinleri dondurulmuş olarak tüketmenin faydası var mı?

Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu - 1

Uzun zamandır, hepimiz dondurulmuş yiyeceklerin sağlık için iyi olmadığını duyduk. Peki bu doğru mu? Dondurulmuş bazı besinler tüketmek aslında bilişsel sağlığınız için iyi olabilir.

Dondurulmuş yiyecekler besleyicidir ve bazı durumlarda taze muadillerinden daha iyidir. Bunun nedeni, düşük sıcaklıklarda dondurmanın besinleri en yüksek seviyede kilitlemesidir.


SAĞLIK HABERLERİ

Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu - 2

ÇİLEK

Dondurulmuş çilekler beyin sağlığınız için iyidir. Özellikle hafıza ve odaklanma ile ilişkili olan antosiyaninler olmak üzere antioksidanlar ve fitokimyasallar açısından zengindirler. Çalışmalar, çileklerin düzenli tüketiminin bilişsel yaşlanmayı 2,5 yıla kadar yavaşlatabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde, yabani yaban mersini de beyin sağlığı için faydalıdır, işlem hızını iyileştirir ve bilişsel yorgunluğu azaltır.

Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu - 3

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yapraklı yeşillikler K vitamini ve folat ile doludur. K vitamini hafızayı destekler ve folat daha düşük bunama riski ile bağlantılıdır. Ispanak ve karalahana besin açısından zengindir.

Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu - 4

Bir fincan doğranmış dondurulmuş ıspanak size K vitamini için Günlük Değerin (DV) neredeyse beş katını ve folatın yarısından fazlasını sağlayacaktır.

Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu - 5

Brokoli, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi dondurulmuş turpgiller genellikle uygun fiyatlıdır. Bu sebzeler bilişsel sağlık için harikadır. K vitamini, fitokimyasallar ve sülforafan gibi antioksidanlar açısından zengin olan bu sebzeler, beyin hücrelerinizi oksidatif stres ve iltihaplanmadan koruyarak yaşlanmayı geciktirir.

Beslenme uzmanlarının  yayınlanan bir çalışma, turpgiller ailesine ait sebzeler ile yaşlı yetişkinlerde daha iyi bilişsel işlev arasındaki bağlantıya işaret ediyor.

Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu - 6

YAĞLI BALIK

Somon, uskumru gibi balıklar, beyin hücresi yapısı, akışkanlığı ve kan akışı için çok önemli olan omega-3 yağ asitlerinin harika kaynaklarıdır. Bu dondurulmuş yağlı balıklar, taze balıkların maliyetinin çok daha azına gelir. Bunları beslenmeye dahil etmek bilişsel işlevinizi artırmanıza yardımcı olacaktır.

Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu - 7

EDAMAME

Mevsimlik oldukları için çok sık bulamazsınız. Ancak dondurulmuş edamame bulabilirseniz, iki kere düşünmeyin. Protein, lif ve soya izoflavonlarıyla dolu besin açısından yoğun fasulyelerdir.

Edamame'de bulunan izoflavonlar ve folat bilişsel sağlığı destekliyor ve depresyon riskini azaltıyor.

Beslenme Uzmanı Rhiannon Lambert'e göre, dondurucu reyonundan dana eti veya tavuk eti seçmenizin, içeriğine bakarak katkı maddeleri ve koruyucu maddelerden kaçınmanıza ve böylece daha uzun süre yenilebilir kalmasını sağlamanıza yardımcı olabileceğini belirtiyor.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİN AKTİF KALMASINA YARDIMCI OLABİLİR

En güçlü omega-3 kaynağı olan ve sağlığa faydalarıyla haftada 1 tüketilmesi önerilen balığı dondurulmuş olarak tüketmek sağlıklı olabilir. Balığı dondurmak ise omega-3 gibi kalp sağlığına yararlı yağ asitlerinin aktif kalmasına yardımcı olabilir.


Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu - 8

Lambert; bu konuyla ilgili olarak 'Son yapılan bir araştırma, balıklardaki omega-3'ün büyük kısmının üç ay dondurulduktan sonra bile besinsel olarak kullanılabilir kaldığını buldu' açıklamasında bulundu.


Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu - 9

BROKOLİ VE MISIR

Dondurulmuş brokoli, taze olanına kıyasla sindirim sağlığı ve beyin fonksiyonu için gerekli olan daha fazla riboflavin (B2 vitamini) içeriyor.

Hasattan hemen sonra bunu dondurucuya koymak, temel vitamin ve antioksidanların daha uzun süre korunmasını sağlar. 'Bu arada, dondurulmuş bezelyeler, taze olanlarla hemen hemen aynı seviyede C vitamini gibi hayati besin maddelerine sahipti' diyen Lambert, bu tercihin oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu - 10

ISPANAK

Güçlü demir kaynaklarından biri olan ıspanak da dondurulmuş olarak tüketildiğinde özelliğini ve faydalarını kaybetmeyen besinler arasında yer alıyor. Taze ıspanak sadece çabuk bozulmakla kalmıyor, aynı zamanda birkaç gün sonra besin değerlerini de kaybediyor.

Lambert'a göre; ıspanağı dondurulmuş olarak tercih etmek, C vitamini ve folatı daha uzun süre bozulmadan saklayarak besin değerini aylarca koruyor.


Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu - 11

Lambert, tatlı mısırın dondurulduğunda 'en üst seviyede' besin değeri sağladığını, doğal tatlılığını ve besin seviyelerini koruduğunu söylüyor.

Lambert 'Dondurulmuş mısır, taze mısırdan daha fazla C vitamini içerir. Ayrıca taze tatlı mısır, toplandıktan sonraki 12 saat içinde şeker içeriğinin yüzde 50'sini kaybeder, bu da dondurulmuş mısırı genellikle çok daha lezzetli bir seçenek haline getirir' açıklamasında bulundu.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. 

DAHA FAZLA GÖSTER