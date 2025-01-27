Dondurulmuş olarak tüketmenin faydası varmış: Yıllardır yanlış biliniyordu
Dondurulmuş besinlerin tüketiminin genellikle sağlıksız olduğu bilinir. Ancak dondurulmuş yiyecekler besleyici ve bilişsel sağlık için faydalı olabilir. Çilek, yapraklı yeşillikler, turpgiller, yağlı balık ve edamame, hafızayı destekleyen, iltihabı azaltan ve beyin fonksiyonlarını artıran besin içerikleri nedeniyle öne çıkar. Peki, bu besinleri dondurulmuş olarak tüketmenin faydası var mı?
Uzun zamandır, hepimiz dondurulmuş yiyeceklerin sağlık için iyi olmadığını duyduk. Peki bu doğru mu? Dondurulmuş bazı besinler tüketmek aslında bilişsel sağlığınız için iyi olabilir.
Dondurulmuş yiyecekler besleyicidir ve bazı durumlarda taze muadillerinden daha iyidir. Bunun nedeni, düşük sıcaklıklarda dondurmanın besinleri en yüksek seviyede kilitlemesidir.