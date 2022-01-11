Dördüncü doz Covid-19 aşısı gerekli mi? Pfizer CEO'su Omicron'a özel aşı için tarih verdi

DÖRDÜNCÜ DOZ İÇİN KLİNİK DENEYLER YAPILACAK

Bourla, "Umut ediyoruz ki, çok daha iyi korumaya sahip olacak bir aşı elde edeceğiz” diye konuştu. Bourla, ayrıca dördüncü bir dozun gerekli olup olmadığının da net olmadığını söyledi. Pfizer’ın üçüncü dozun ardından ek bir atışın gerekli olup olmadığını belirlemek için klinik deneyler yapılacağını aktardı.