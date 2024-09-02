DSÖ açıkladı: Böyle beslenen uzun yaşıyor
Vücut sağlığını korumak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için dengeli beslenmek gerekir. Sağlıklı beslenme, yaşamınız için önemlidir. Beslenme, genel sağlığın korunmasında, kronik hastalıkların önlenmesinde ve uzun ömürlülüğün teşvik edilmesinde kritik bir rol oynar. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dengeli bir diyet, tüm besin maddelerinin yeterli alımını sağlamak için farklı besin gruplarından çeşitli yiyeceklerden oluşmalıdır.
SAĞLIKLI BİR DİYET NELERİ İÇERİR?
Sağlıklı ve besleyici bir diyet, vücuda tüm temel besinleri doğru oranlarda sağlayan bir diyettir. Bu besinler arasında karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller bulunur. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dengeli bir diyet, tüm besin maddelerinin yeterli alımını sağlamak için farklı besin gruplarından çeşitli yiyeceklerden oluşmalıdır. Çeşitli beslenmek vücut sağlığını koruduğu gibi ömrü de uzatıyor.