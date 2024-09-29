DSÖ açıkladı: Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor

Danimarka'da yaklaşık 358.000 cep telefonu abonesini kapsayan bir araştırma da meta-analize dahil edildi, ancak yeni çalışmada yer almadı.



Danimarka Kanser Enstitüsü'nde Poulsen, "Genel popülasyonda cep telefonu kullanımı ile bu tümörlerin görülme riski arasında güçlü bir korelasyon yok gibi görünüyor" dedi.



Harbo Poulsen asıl sorunun, örneğin çok ağır veya uzun süreli cep telefonu kullanıcılarının bir kısmı üzerinde bir etki olup olamayacağı olduğunu, ancak bunun yine de “son derece nadir” olacağını söyledi.



DSÖ 2011 yılında cep telefonlarının "insanlar için muhtemelen kanserojen" olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu alanda çalışan araştırma grubu o zamandan beri cep telefonu ile kanser arasında potansiyel bağlantılar üzerine büyük ölçekli çalışmalar yürütüyor.