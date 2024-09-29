DSÖ açıkladı: Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor
Cep telefonlarının kullanımı ve beyin sağlığı üzerindeki etkisi hakkında çok şey tartışılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzun süredir gündemden düşmeyen cep telefonlarının beyin kanseri riski üzerindeki etkilerini açıkladı. Beyin kanseri riskinin 1990'ların ortalarından bu yana cep telefonlarının artan popülaritesine paralel olarak artmadığı tespit edildi.
Radyo dalgalarına maruz kalma, telefonlara ve kablosuz cihazlara olan bağımlılığımız arttıkça son birkaç on yılda araştırmacıların en sevdiği konu haline geldi.