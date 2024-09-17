DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor

Bu hızlı tempolu dünyada, kendimize iyi bakmayı sıklıkla unutuyoruz. Yoğun rutinimiz, sağlığımıza odaklanmamızı zorlaştırıyor ve bu nedenle beslenme eksiklikleri geliştirebiliyoruz. Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için potasyuma ihtiyacınız var. Bazı besinler potasyum açısından oldukça zengin ve bu besinlerin mutlaka tüketilmesi gerekiyor.

DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor - 1

Potasyum, yüksek tansiyon veya hipertansiyon gibi sağlık sorunlarını yönetmede önemli bir rol oynayan vücudumuz için hayati bir mineraldir. Potasyum, sinirlerin uyarıya yanıt vermesini ve kasların kasılmasını sağlar.

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DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor - 2

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, diyette potasyum alımını artırmak yetişkinlerde kan basıncını önemli ölçüde azaltabilir. Potasyum ayrıca kalp sağlığını, kemik sağlığını ve kas ve sinir fonksiyonunu artırabilir. Önemli besinler ayrıca besin maddelerinin ve atıkların vücudunuzun hücreleri arasında taşınmasına yardımcı olur.

DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor - 3

Potasyum, fasulye ve bezelye, badem, ıspanak, lahana ve maydanoz gibi sebzeler ve muz, papaya ve hurma gibi meyveler gibi çeşitli sebzelerde, kuruyemişlerde ve tohumlarda bulunur.

DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor - 4

Thieme Medical Publishers'da yayınlanan gözlemsel çalışmalar, meyve ve sebzelerden alınan potasyumun artan tüketiminin kemik mineral yoğunluğunun artmasıyla ilişkili olduğunu söyledi.

DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor - 5

POTASYUM ZENGİNİ 6 BESİN

1. YEŞİL SEBZELER

Harvard Sağlık Çalışması'na göre brokoli, ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler kan basıncınızı ve kilo yönetiminizi kontrol etmek için harika bir seçimdir.

DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor - 6

Potasyum açısından zengin yiyecekler kalori ve karbonhidrat açısından düşüktür. 90 gram ıspanağın 3 bardağı günlük gereksinimin %11'ini içerir.

DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor - 7

2. MUZ

Muzların potasyum açısından güçlü olduğu bilinmektedir ve kan basıncını kontrol etmek ve diyetinize sağlıklı miktarda diyet lifi eklemek için çokça önerilir.

Kan basıncını kontrol etmek ve kilo yönetimi için sağlıklı bir seçimdir. Meyveler, sebzeler ve tohumlar da iyi bir potasyum kaynağı olarak kabul edilir.

DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor - 8

3. TATLI PATATES

Tatlı patatesler 100 gram başına 337 mg potasyum içerir ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirmenin yanı sıra kan basıncını yönetmeye yardımcı olabilir. Tatlı patatesler sindirim ve kalp sağlığınız için harikalar yaratabilen bir antioksidan, vitamin ve lif deposudur.

DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor - 9

4. HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Hindistan cevizi suyu potasyum, sodyum ve magnezyum açısından zengindir ve doğal bir elektrolit kaynağı olması nedeniyle karbonatlı enerji içeceklerine sağlıklı bir alternatif olabilir. Kan basıncını kontrol etmeye, kalp sağlığını iyileştirmeye ve kilo yönetimine yardımcı olur.

DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor - 10

5. NAR

Nar sağlıklı bir seçenektir; potasyum, protein, C ve K vitamini açısından zengindir. Kalp sağlığını iyileştirmeye, kan basıncını kontrol etmeye ve kilo vermeye yardımcı olur.

DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor - 11

6. BALIK

Balık harika bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır; kalp sorunları riskini azaltır, kan basıncını kontrol eder ve hafızanızı keskinleştirmeye yardımcı olur.

ÖNEMLİ! Potasyum zengini besinleri diyet listenize eklemeden önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışın.

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