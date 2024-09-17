DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor
Bu hızlı tempolu dünyada, kendimize iyi bakmayı sıklıkla unutuyoruz. Yoğun rutinimiz, sağlığımıza odaklanmamızı zorlaştırıyor ve bu nedenle beslenme eksiklikleri geliştirebiliyoruz. Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için potasyuma ihtiyacınız var. Bazı besinler potasyum açısından oldukça zengin ve bu besinlerin mutlaka tüketilmesi gerekiyor.
Potasyum, yüksek tansiyon veya hipertansiyon gibi sağlık sorunlarını yönetmede önemli bir rol oynayan vücudumuz için hayati bir mineraldir. Potasyum, sinirlerin uyarıya yanıt vermesini ve kasların kasılmasını sağlar.