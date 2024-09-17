DSÖ açıkladı: Vücudu potasyuma doyuran 6 besin, kan basıncını dengeliyor

2. MUZ

Muzların potasyum açısından güçlü olduğu bilinmektedir ve kan basıncını kontrol etmek ve diyetinize sağlıklı miktarda diyet lifi eklemek için çokça önerilir.

Kan basıncını kontrol etmek ve kilo yönetimi için sağlıklı bir seçimdir. Meyveler, sebzeler ve tohumlar da iyi bir potasyum kaynağı olarak kabul edilir.